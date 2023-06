La chanteuse des Four Seasons épouse Jackie Jacobs à Vegas – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Frankie Valli, 89 ans, est marié pour la quatrième fois. Le Quatre saisons le chanteur s’est marié avec sa petite amie de huit ans, Jackie Jacobs60 ans, au Westgate Hotel de Las Vegas le 26 juin, selon PERSONNES. Le couple, qui s’est rencontré en 2007, mais n’a commencé à se fréquenter qu’en 2015, a dit « oui » à la chanson à succès de Frankie de 1967 « Can’t Take My Eyes Off Of You » lors d’une cérémonie privée. Frankie portait un costume bleu marine avec une chemise à col blanc, tandis que sa nouvelle épouse portait une magnifique robe de mariée blanche, par PERSONNES.

Frankie, de son vrai nom Francesco Stephen Castelluccio, a déclaré PERSONNES à quel point il était ravi d’épouser Jackie. « C’est formidable d’avoir retrouvé l’amour à ce stade de ma vie », a-t-il déclaré. Jackie est originaire du Maryland et a précédemment travaillé pour CBS en tant que responsable marketing. Le couple s’est marié dans le même hôtel à Las Vegas où les Four Seasons entameront une résidence d’un an plus tard en 2023.

Frankie est l’un des quatre membres originaux des Four Seasons, avec Tommy De Vito, Nick Massiet Bob Gaudio. Tommy et Nick sont décédés. Le groupe est célèbre pour des chansons comme « Sherry », « Walk Like A Man » et « December, 1963 ». Frankie a également connu le succès avec des chansons solo comme « My Eyes Adored You » et « Grease ».

Le premier mariage de Frankie était avec Marie Delgado en 1958. Frankie est devenu le beau-père de la fille de Mary Céliaet le couple a accueilli deux filles, Antoine et Francine, avant de divorcer en 1971. Celia est décédée tragiquement dans un accident de voiture en 1980 et Antonia est décédée d’une overdose de drogue plus tard cette année-là. Frankie s’est mariée MaryAnn Hannagan en 1974, mais ils se séparent après huit ans ensemble. Le chanteur s’est marié pour la troisième fois avec Randy Clohessy en 1984. Ils ont eu trois fils, Francesco et jumeaux Émilio et Brandoavant leur divorce en 2004.

A 89 ans, Frankie a retrouvé le bonheur avec sa quatrième femme. Le couple est prêt à avoir un avenir heureux ensemble. Félicitations aux jeunes mariés !

