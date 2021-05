La chanteuse de «  Senorita  », Camila Cabello, exhorte les fans à faire un don pour l’Inde pour aider à lutter contre la crise du COVID-19

La bataille pour mettre fin aux effets ravageurs du COVID-19 en Inde se poursuit sans relâche. Après que plusieurs célébrités se soient réunies pour collecter des fonds pour que l’Inde puisse lutter contre la crise du COVID-19, la chanteuse américaine Camila Cabello s’est présentée dimanche, exhortant les fans à faire un don pour l’Inde.

Prenant cela sur son compte Instagram, Camila a posté un message vidéo pour ses fans où elle est entendue dire: « Hé les gars! L’Inde fait face à une deuxième vague dévastatrice de COVID-19. Il y a eu 18 millions de cas signalés et le système de santé le fait tout simplement. n’ont pas assez de ressources pour s’occuper de tout le monde. Ils ont besoin d’équipements de protection, d’oxygène et de médicaments pour sauver des vies. «

Elle a en outre mentionné les collectes de fonds où l’on peut faire un don et a déclaré: « Tout montant que vous pouvez donner, qu’il soit de 10 USD ou de 1000 USD, sera très utile et sera parfaitement égalé. »

«J’adore l’Inde et sa belle et belle culture, aidons de toutes les manières possibles», le ‘Senorita»conclut la star.

Parallèlement à la vidéo qui a été visionnée par plus d’un million d’utilisateurs de médias sociaux, la chanteuse a écrit: « L’Inde est confrontée à une deuxième vague dévastatrice d’infections COVID et a besoin de ressources et de soutien pour aider à sauver des vies. Si vous le pouvez, aidez @jayshetty et @radhidevlukia lève 1 million de dollars pour @give_india et son généreux sponsor @indiaspora sera égalé! Chaque dollar sera doublé afin que nous puissions faire de notre mieux pour faire une différence! Cliquez sur le lien sur ce post pour faire un don maintenant. «

Plus tôt, Priyanka Chopra Jonas a partagé une vidéo de la mise en place d’une collecte de fonds pour aider le pays au milieu de la crise actuelle du COVID-19. Peu de temps après sa vidéo, plusieurs célébrités internationales Reese Witherspoon, Irina Shayk, Mindy Kaling, Richard Madden et d’autres ont exhorté les gens à faire un don.