La chanteuse de musique country Granger Smith s’est tournée vers la foi pendant les périodes les plus sombres: “Cela m’a sauvé la vie”

Granger Smith s’est penché sur sa foi au cours des dernières années.

L’artiste de musique country, 43 ans, s’est entretenu avec Fox News Digital de ses débuts d’acteur dans le prochain film “Moonrise” dans lequel il dépeint un chanteur country veuf qui navigue dans la vie après la perte de sa femme.

“J’ai juste pensé, ‘Wow, c’est une très bonne histoire. J’aime vraiment l’histoire'”, a expliqué Smith. “Je n’avais pas pensé à quel point il serait difficile de mémoriser l’intégralité du scénario et de traverser ce voyage rigoureux d’un mois pour filmer ce long métrage, mais j’ai vraiment apprécié.”

Granger a également un album qui partage son nom avec le film, sorti le mois dernier. Chaque piste de l’album sera présentée dans le film. Il a sorti 11 albums et son premier hit n ° 1 était “Backroad Song” en 2016.

“Je suppose qu’il y avait plus de similitudes entre être musicien et être acteur qu’il y avait, vous savez, des divergences”, a-t-il expliqué. “Donc, la chose qui a vraiment collé ensemble était juste la passion de raconter une histoire parce que c’est ce que, en tant que musicien, en tant qu’auteur-compositeur, en tant qu’interprète, nous voulons vraiment raconter une histoire trois minutes à la fois et racontez-le avec passion, avec drame et avec énergie. C’est ce que nous faisons en tant que musiciens et vraiment en tant qu’acteur. Ce n’était pas si différent. C’est la même chose. Nous utilisons simplement différents outils, différents outils créatifs pour y parvenir. “

Smith a déclaré que toute l’équipe de production lui avait été très utile alors qu’il apprenait à être acteur, mais le réalisateur du film a été particulièrement utile tout au long du processus de tournage.

“Le réalisateur me parlait littéralement de scènes un mois avant même que nous commencions le tournage. Elle est venue chez moi et elle a dit:” Je veux vous parler de votre espace de tête, où votre personnage va être dans ce moment.’ Et donc nous aurions des échanges à ce sujet”, a-t-il partagé.

“Moonrise” comprend également Piper Clurman, Sonya Balmores, Kace Winfield, Jaxon Noble Pickens, Houston Rhines, Rose Bianco et Wally Welch. Le film est disponible sur Pure Flix le 15 décembre.

En plus de sa récente aventure dans le métier d’acteur, Granger est resté attaché à sa carrière dans la musique country. Il a révélé à Fox News Digital qu’il s’était d’abord inspiré de George Strait.

“Je suis un Texan, et il est un Texan. Et quand j’étais adolescent, j’ai accroché très tôt à sa musique et j’ai commencé à aller à ses concerts”, a déclaré Smith. “Je me suis dit : ‘Je veux juste faire partie de ce cirque. Que je sois chauffeur de bus, chauffeur de camion, éclairagiste ou agent de sécurité, je veux juste faire partie de ce truc itinérant.'”

Smith a déclaré qu’au début de sa carrière, il était impatient de monter sur scène et de se produire devant une salle pleine de fans. Désormais, monter sur scène pour chanter et jouer de sa guitare a pour lui un sens plus profond.

“Quand nous avons commencé à réaliser en tant que groupe que nous pouvions jouer devant des individus au lieu de jouer devant toute la foule, pensez à trouver les individus, à trouver le contact visuel avec la seule personne qui a besoin d’entendre quelque chose, qui a besoin de ressentir quelque chose ce soir, ” il a dit. “Vous le savez quand vous les voyez. Vous pouvez voir dans leurs yeux qu’ils sont venus ici pour cette raison, et vous pouvez simplement les regarder comme si personne d’autre n’était dans la pièce à part nous. Ensuite, je quitte le spectacle et Je dis: “Hé, c’était important aujourd’hui. Aujourd’hui comptait vraiment, et je suis prêt pour demain.””

Granger et sa femme, Amber Bartlett, se sont mariés en 2010. Le couple a trois enfants : London, 11 ans, Lincoln, 8 ans et Maverick, 1 an.

Le couple a perdu son fils River, 3 ans, dans une noyade en 2019. Smith a partagé que la foi lui avait “sauvé” la vie pendant cette période sombre.

“Eh bien, cela m’a essentiellement sauvé la vie”, a-t-il déclaré à propos de sa foi. « Du plus sombre des chagrins.

“Ma femme et moi avons perdu notre petit garçon. River avait 3 ans, et nous avons entrepris un voyage que je pensais pouvoir réparer par moi-même avec l’entraide et l’auto-amélioration et l’exercice et la positivité et la visualisation, la méditation et les dévotions. Je pensais que je pouvais simplement le réparer, le réparer et passer à autre chose, et je ne pouvais pas.”

Smith a partagé que sa douleur a continué à s’aggraver jusqu’à ce qu’il “se soit rendu à Dieu”, et c’est alors qu’il a trouvé la paix, l’espoir et la joie en même temps que le chagrin.

Il a détaillé le dernier jour de la vie de son fils et ce qui a conduit au tragique accident de noyade.

“Il s’est noyé chez nous, dans notre piscine, et j’étais là”, se souvient-il.

“J’étais à 15 pieds de là. Je faisais de la gymnastique avec ma fille, et River jouait au combat de pistolets à eau avec notre fils, Lincoln. Et d’une manière ou d’une autre, il est entré dans notre piscine fermée à clé. En quelques secondes, juste derrière moi pendant que je faisais gymnastique avec notre fille, il était dans la piscine et avait inhalé de l’eau. Perdu connaissance. Quand je l’ai sorti, je ne connaissais pas la RCR, à part ce que j’avais vu dans les films, et nous vivions à la campagne.

“Donc, il a fallu 10 minutes aux ambulanciers pour y arriver. C’est trop long sans oxygène pour son petit cerveau, et cela a fini par être irréversible”, se souvient Smith. “Les dommages à son cerveau ont fini par le tuer le lendemain. Les mois et les années qui ont suivi ont été au plus bas pour moi.”

Il a partagé que lui et sa famille suivaient une thérapie.

“Nous [were] essayant de trouver la réponse à pourquoi ces jours sombres étaient sur nous et ce que tout cela signifiait. Pourquoi Dieu permettrait-il cela ?” se demandait-il.

Granger et Amber ont accueilli leur fils Maverick en 2021. Le musicien country a partagé que son fils Maverick n’aurait “jamais existé” s’il n’y avait pas eu la perte tragique de leur fils, River.

“Ce n’est pas qu’il pourrait jamais remplacer River, ce n’est pas le but. Il ne l’aurait jamais fait, mais c’est très intéressant qu’il ait une vie qui a existé parce qu’une autre n’existe pas. Ce truc qui m’emmêle le cerveau si j’essaie même de penser à ce sujet”, a-t-il partagé.

Smith a encouragé les parents traversant une situation similaire à se pencher sur Dieu pendant les périodes sombres et à savoir que “rien n’est un accident”.

“Une fois que nous savons cela, nous pourrions arrêter de dire ‘Pourquoi, mon Dieu, pourquoi m’as-tu fait ça?’ « Pourquoi un Dieu bon permettrait-il que cela se produise ? » Au lieu de cela, nous pourrions alors dire : ” Quel Dieu ? Qu’essayez-vous de me montrer là-dedans ? Qu’est-ce que j’ai besoin d’apprendre de cela ? Pour être plus proche de vous. Pour mieux vous comprendre. Pour aider à servir les autres autour de moi. Que dois-je faire ? J’ai besoin de savoir?'”