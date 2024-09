La chanteuse de « Leave (Get Out) » JoJo reprend le contrôle de sa carrière

Comme elle l’écrit dans ses nouveaux mémoires, la bataille pour le contrôle a suivi Joanna « JoJo » Levesque tout au long de sa vie personnelle et de sa carrière. (David Urbanke / Pour le Times)

Pendant longtemps, Joanna « JoJo » Levesque a été irritée par « Leave (Get Out) », son titre le plus connu et le plus connu, sorti en 2004 alors qu’elle n’avait que 13 ans. « Cette chanson était dans une émission de Disney Channel », écrit-elle dans ses mémoires, « Over the Influence ». Bien qu’elle soit la cible démographique des programmes familiaux auxquels elle a comparé sa chanson, Levesque se considérait comme une chanteuse de R&B et de soul au-delà de son âge, les genres dans lesquels elle avait fermement travaillé jusqu’à ce point de sa jeune vie et qui constituaient le reste de son premier album éponyme.

« J’aime ça maintenant. Je ne comprenais tout simplement pas à l’époque », explique Levesque, 33 ans, lors d’un appel vidéo depuis son appartement de New York.

« C’est une expérience totalement différente de chanter Leave (Get Out), Too Little Too Late ou Disaster ou n’importe laquelle de ces chansons qui parlent de ruptures ou de relations à l’âge adulte, par rapport à avoir 12, 15 ou même 20 ans. On acquiert plus de courage, de texture et d’expérience. C’est la différence entre se laisser porter par le téléphone et le ressentir. Je pense à cette personne pendant que je la chante, et je suis capable de m’y plonger parce que je me souviens avoir dit à quelqu’un de foutre le camp de ma maison, c’est fini. »

Loin d’être une one-hit wonder, Levesque a travaillé sans relâche depuis son premier single, en tant que chanteuse et actrice, notamment dans les films « Aquamarine » et « GBF » et dans la série « All American ». Certes, sa carrière d’enregistrement n’a jamais atteint les sommets de « Leave (Get Out) », qui a fait d’elle la plus jeune artiste solo féminine à atteindre la première place du palmarès Billboard Pop Songs, en grande partie à cause d’une longue bataille juridique avec sa maison de disques Blackground.

En 2013, Levesque a intenté une action en justice contre Blackground Records pour être libérée de son contrat, qu’elle avait signé alors qu’elle était mineure et qui, selon la loi de l’État de New York, aurait dû expirer après sept ans. Incapable de sortir des albums, elle a sorti des mixtapes et des « tringles » (trios de singles) à la place. Les deux parties sont parvenues à un accord à l’amiable, mais Levesque a constaté des différences créatives similaires sur son prochain label, Atlantic Records.

« C’était comme si tout le monde était encouragé à exprimer son opinion sur ce que je devais faire, écrit Levesque. Je suis arrivé avec une vision, mais je ne me souviens même plus de ce que c’était. »

Elle a finalement trouvé une certaine indépendance en lançant son propre label, Clover Music – une coentreprise avec Warner Records – en 2017.

Bien avant que Taylor Swift ne commence à réenregistrer ses albums en 2021 après en avoir perdu la propriété lorsque Scott Borchetta, le directeur général de son ancien label, Big Machine, a vendu ses masters au manager musical Scooter Braun, Levesque s’est lancée dans son propre voyage de réenregistrement en 2018.

« C’était entre moi et mes fans pour que je puisse ressentir un certain sentiment d’autonomie lorsque ma musique n’était pas disponible sur les services de streaming parce que ma maison de disques n’avait pas conclu d’accord avec les DSP [digital service providers]« J’en avais tellement marre d’avoir l’impression que les choses m’arrivaient au lieu d’avoir le contrôle. »

Bien que Swift et Levesque aient eu un « moment » pendant le «équipe« À l’époque où elles étaient amies, Levesque dit que Swift ne l’a pas approchée pour lui demander conseil sur le réenregistrement de ses « Taylor’s Versions ». « J’apprécie ceux qui ont remarqué que je l’avais fait quelques années auparavant », dit Levesque.

Cette lutte pour le contrôle est celle qui a suivi Levesque tout au long de sa carrière et, en fait, de sa vie. Le titre de ses mémoires, « Over the Influence », a une double signification. D’abord, il fait référence au traumatisme intergénérationnel – ses parents se sont rencontrés lors d’une réunion des Alcooliques anonymes et son père, Joel, est décédé des suites de complications liées à une toxicomanie en 2015. Levesque dit qu’elle fait attention à ne pas paraître « critique » envers ses parents. Mais elle n’a pas à l’être : Levesque dresse un portrait remarquablement compatissant non seulement de « mon histoire » [but also] « Notre histoire » qui est renforcée par des notes de journal minutieuses qu’elle a conservées tout au long de sa vie. « C’était intéressant de voir les choses que je pensais avoir surmontées mais que je n’avais pas surmontées », dit-elle.

Elle a également eu de nombreuses conversations profondes et significatives avec sa mère, Diana, qui a aidé Levesque à combler les blancs de ses propres souvenirs d’enfance ainsi que de la relation précoce de ses parents. « Je suis reconnaissante qu’elle ait même accepté d’y aller avec moi », dit Levesque.

Les choses auraient certainement pu être bien pires pour Levesque en tant qu’enfant star. « J’ai peut-être évité une balle », écrit-elle dans « Over the Influence » – qui sort mardi. « J’ai vu le doc et j’ai écouté les podcasts et OH MON DIEU. »

La mère de Levesque était sa manager réticente qui l’a protégée de beaucoup de choses. Les mamans ont souvent mauvaise réputation, mais Levesque dit qu’elle n’a pas été poussée à rechercher la célébrité à un jeune âge. « Je voulais une vie différente de celle que ma mère et moi avions, et j’avais le sentiment que je pouvais être celle qui nous y mènerait », dit-elle. Pourtant, c’est beaucoup pour une préadolescente.

« Elle a fait un excellent travail en essayant de me garder humble, mais dès mon plus jeune âge, on ne m’a jamais vraiment dit non, et je pense que cela peut créer un monstre. Cela m’a donné une fausse idée du monde. Déjà, [I’m] un enfant unique. Les gens disent [me] que [I’m] si génial et talentueux et [I] « Je mérite certaines choses et je deviens célèbre ? » se demande-t-elle. « C’est seulement avec le recul que je me rends compte que j’aurais pu m’épargner certaines difficultés de croissance si j’avais eu plus d’éducation parentale, en un sens. »

La deuxième allusion dans le titre du livre est la liberté de déterminer son propre cheminement de carrière.

« Pendant une grande partie de ma vie, [I’ve felt] sous l’influence des visions d’autres personnes [as to] « Ce que je devrais vouloir et quelles devraient être mes valeurs : l’ascension ou surpasser le succès que j’ai eu à l’adolescence », dit-elle.

« Je suis éternellement reconnaissant pour [‘Leave (Get Out)’] « Parce que maintenant j’ai une vie que j’apprécie vraiment », ajoute-t-elle plus tard.

Cela inclut son retour dans le rôle de Satine dans la production de Broadway de « Moulin Rouge ! », aux côtés d’Aaron Tveit.

« Sa voix me touche beaucoup », dit Tviet. « Elle transmet tellement d’émotions. [it].”

Levesque a fait ses débuts à Broadway dans le rôle de Satine en 2023, après une fermeture due à la pandémie passée à chanter des airs de spectacle avec sa mère. Elle s’épanouit grâce à la répétition et à la stabilité qu’offre le théâtre musical.

« Je n’ai pas eu beaucoup de choses comme ça en grandissant. J’ai toujours fait des choses différentes : j’étais dans une ville différente, je côtoyais des gens différents, je déménageais beaucoup », dit-elle. « En tant qu’adulte qui a un enfant intérieur, je lui donne la structure dont elle avait besoin. »

Bien que Levesque ait joué dans des comédies musicales lorsqu’elle était enfant, elle est désormais inspirée par la combinaison du chant et du jeu d’acteur que permet Broadway. « C’est une période vraiment passionnante pour moi, car beaucoup de mes passions peuvent s’entremêler de manière assez fluide », dit-elle, ajoutant qu’elle travaille sur une comédie musicale originale pendant la journée, tout en interprétant Satine le soir.

« Ce n’est pas quelque chose pour les âmes sensibles », ajoute Tviet, mais « je pense qu’elle a beaucoup à offrir au théâtre musical. »

Les mémoires de Joanna « JoJo » Levesque, « Over the Influence », sortent le 17 septembre. (David Urbanke / Pour le Times)

Après que Tveit et Levesque se soient inclinés le 13 octobre, Levesque a prévu une tournée et de nouveaux morceaux, sous la tutelle de son co-manager Randy Jackson — oui, ce Randy Jackson. Bien que les deux se soient rencontrés en 2021 lorsque Levesque était candidate à « Name That Tune » (Jackson est le chef d’orchestre du jeu télévisé de Fox), ils s’étaient en fait rencontrés des années plus tôt lorsque Levesque débutait. Jackson était alors intéressé par la signature de sa signature sur sa maison de disques.

« Je m’intéresse aux gens qui ont une certaine longévité. [I’ve been doing this for a long time]mais il y a des gens qui font ça depuis très longtemps, et je veux savoir, comment maintenez-vous de bonnes relations, comment entretenez-vous des relations d’affaires ? », dit Levesque à propos de Jackson.

Jackson qualifie Levesque de « triple menace » : musique, écran et scène. « Il faut d’abord s’inspirer de la personne et de sa personnalité, et [talent second] », dit-il.

La fille cool de la fête foraine du clip vidéo « Leave (Get Out) » est certainement présente dans « Over the Influence » et est un personnage que Levesque a adopté comme une sorte de « tante excentrique » pour ses fans et d’autres personnes montantes dans l’industrie.

« Je suis fille unique, donc je ne suis la tante de personne, mais je pense que je peux aider les gens », dit-elle. « Je veux partager ce que j’ai à donner. »