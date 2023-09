La chanteuse de K-Pop Lia annonce une pause pour cause de santé mentale et dit « me perdre progressivement »

Lia, membre de TZY, a annoncé une pause et a publié une déclaration officielle disant qu’elle ne travaillerait pas pendant un certain temps en raison de problèmes de santé.

La chanteuse populaire de K-pop et membre d’ITZY, Lia, a annoncé une pause dans son chant en raison de problèmes de santé. Elle s’est rendue sur Instagram et a écrit une note à ses fans tout en annonçant sa pause du travail.

Elle a écrit : « Bonjour, MIDZY. Je pense que MIDZY a dû être surpris d’entendre les nouvelles d’aujourd’hui. Puisque MIDZY s’inquiète pour moi plus que quiconque, même lorsque je suis un peu malade, j’avais peur que vous ayez le cœur brisé et triste en apprenant la nouvelle. Mais en même temps, parce que MIDZY me connaît et croit en moi plus que quiconque, j’ai pu rassembler mon courage, sachant que tu comprendrais et que tu m’attendrais. »





Elle a ajouté : « Cela fait six ans que j’ai commencé ce voyage avec les membres que j’ai rencontrés grâce à notre rêve commun ! J’ai pu traverser cette période et arriver jusqu’ici grâce aux membres et à MIDZY. C’est comme si nous avions dépassé tant de choses les unes après les autres. Bien sûr, ces moments doivent aussi être remplis de nos souvenirs et des moments heureux que nous avons passés ensemble. Même si ce furent des moments si précieux, j’ai réalisé que je me perdais progressivement en courant jusqu’à présent.

« MIDZY sont les personnes envers lesquelles je suis toujours reconnaissant plus que quiconque, donc mon seul souhait est de vous rendre mon amour et mon bonheur. À cette fin, j’avais l’impression que j’avais besoin de prendre un peu de temps pour aimer et me combler d’abord. Comme je le dis toujours, j’espère sincèrement que MIDZY sera heureux. Je travaillerai pour revenir en bonne santé afin de rembourser combien MIDZY attend et s’inquiète pour moi. Merci toujours et je t’aime. De la part de Lia, » conclut-elle.

JYP Entertainment a également partagé la nouvelle et a publié une déclaration officielle qui disait : « Bonjour, ici JYPE. Nous souhaitons vous informer de l’état de santé de Lia, membre d’ITZY, et de ses activités futures. Lia a subi une consultation et un examen car elle ressent une tension et une anxiété extrêmes à l’idée de mener à bien ses activités programmées et a reçu un avis médical indiquant qu’elle avait besoin de repos et d’un traitement.

« La santé de l’artiste étant notre priorité absolue, après une discussion approfondie avec les membres, nous avons décidé que Lia ne participerait pas aux activités programmées à partir d’aujourd’hui et qu’elle ferait une pause pour le moment pour se concentrer sur son traitement. Le timing de la reprise de Lia « Les activités seront décidées après une discussion suffisante entre Lia et les membres. Nous nous excusons sincèrement d’avoir inquiété les fans. Nous annoncerons la reprise des activités de Lia dès qu’elle sera décidée. Merci », a-t-il ajouté.