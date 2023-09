La chanteuse de gospel Tori Kelly se souvient de son « effondrement » à cause de caillots sanguins et de son parcours de guérison : « Dieu m’a eu »

Tori Kelly partage les détails de son problème de santé en juillet qui a nécessité une hospitalisation.

La chanteuse de gospel, 30 ans, s’est entretenue avec Entertainment Tonight avant son spectacle à New York lundi, expliquant à quel point elle était reconnaissante de pouvoir se produire devant ses fans après avoir souffert de caillots sanguins.

« Cela m’a rendu encore plus reconnaissante et je ne veux pas prendre un seul instant pour acquis. Regarder le public et revoir tous mes incroyables fans m’a gardé le moral », a-t-elle déclaré au média.

La chanteuse a déclaré que tout arrive « pour une raison » avant de plonger dans les détails qui ont conduit à son urgence médicale.

TORI KELLY, chanteuse de gospel lauréate d’un Grammy, se sent plus forte après avoir été hospitalisée pour des caillots sanguins

« C’est arrivé de nulle part. Je me sentais juste un peu fatigué tout au long de la journée et mon rythme cardiaque était plutôt élevé », a déclaré Kelly. « J’étais en train de dîner avec mon mari [André Murillo] et je suis tellement reconnaissant qu’il soit là parce que j’ai fini par m’effondrer et j’ai été transporté d’urgence à l’hôpital et ils ont trouvé des caillots de sang. »

Kelly a précisé au média qu’elle n’avait « aucune idée » des caillots sanguins et qu’aucun membre de sa famille n’en avait eu. Elle ne sait toujours pas exactement ce qui les a provoqués.

« D’un côté, c’était effrayant, et puis de l’autre côté, j’ai ressenti ce sentiment de paix inexplicable que tout irait bien », se souvient le chanteur. « J’avais juste l’impression que Dieu m’avait eu et que tout irait bien, mais oui, au milieu de tout ça, c’était juste une sorte de tourbillon déroutant. »

Deux mois après son problème de santé, Kelly prend toujours des médicaments.

« Il semble que les caillots sanguins soient gérables avec des médicaments et des anticoagulants, c’est ainsi que je peux faire une tournée et revenir à mon état normal », a-t-elle révélé. « Mais ce que j’ai appris jusqu’à présent, c’est que cela semble gérable avec ceux-là. »

Kelly a déclaré au média que ses médecins lui avaient donné l’autorisation de retourner sur scène. Elle ne s’est pas produite depuis quatre ans, mais a révélé que son retour sur scène l’avait aidée à se rétablir.

« Je peux partir en tournée maintenant. Je suis de retour en bonne santé et c’était vraiment effrayant, mais je pense que cela m’a définitivement donné une vision différente de la vie et j’ai été tellement reconnaissant d’avoir survécu à cela et d’être ici maintenant », dit Kelly.

Elle et son mari, André Murillo, ont tous deux partagé des mises à jour avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux après son séjour d’une semaine à l’hôpital.

Kelly avait alors partagé une note manuscrite sur son compte Instagram, commençant sa déclaration par : « Comme vous l’avez peut-être entendu, je suis confrontée à des problèmes de santé inattendus. »

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PUBLICATION INSTAGRAM

« Ces derniers jours ont été effrayants », a-t-elle admis à ses abonnés, « mais je peux sentir vos prières et je ne peux pas arrêter de penser à toi.

Kelly a également souligné à quel point elle était reconnaissante envers les « médecins et infirmières extraordinaires qui se sont occupés de moi ».

Kelly faisait la promotion de son prochain EP « tori », sorti le 28 juillet, et elle a déclaré à ses fans : « Bien sûr, j’ai le cœur brisé à propos de tout ce que j’avais prévu cette semaine pour la sortie de mon EP, mais je connais ma santé. doit venir en premier.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« En attendant de vous revoir, je veux toujours que vous profitiez d’un projet qui représente l’endroit heureux où j’ai vécu ces dernières années. Je ne laisserai pas cet obstacle empêcher la musique d’être à vous vendredi ! »

Elle a ajouté : « Je vous aime tous tellement et je suis vraiment submergée par tout l’amour et les soins que j’ai reçus. Merci du fond du cœur ! »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS