La chanteuse Sia a révélé qu’elle avait subi une opération de lifting.

L’interprète de « Chandelier », connue pour se couvrir souvent le visage lors de ses spectacles et apparitions publiques, a remis un prix à son chirurgien, le Dr Ben Talei, lors de la 5e édition annuelle des Daytime Beauty Awards, dimanche soir.

Lors de sa présentation du Dr Talei pour le prix pour réalisations exceptionnelles en médecine, Sia a parlé franchement de la procédure.

« Je suis une pop star qui cache normalement son visage et ne ment pas sur des conneries », a-t-elle déclaré, selon People. « Le Dr Talei m’a fait un incroyable lifting. Il est incroyable. Et il fait tellement de bon travail, et pas seulement pour les pop stars du monde. »

Elle a ajouté : « Je montrais à quelqu’un à l’arrière mes avant et après juste avant mon arrivée. Les gens disent : ‘Tu es jolie.’ Je dis ‘Dr Ben Talei, lifting’ pour tout ce que vous pourriez souhaiter. Je l’aime, je ne peux pas dire assez de bien de lui. »

Sia a également qualifié le Dr Talei de « bon ami » et il a en retour partagé ses éloges pour le chanteur « Unstoppable ».

« Je ne sais pas si vous savez à quel point Sia est incroyable en tant que personne », a déclaré Talei lors de son discours. « Nous avons beaucoup d’amis communs, et c’est toujours choquant de voir combien d’entre eux continuent de dire : ‘Je l’aime, je l’aime, je l’aime. Elle est incroyable.' »

Il a ajouté : « Elle est vraiment, comme vous pouvez le voir, un rayon de soleil et elle a agrémenté les journées de mes nièces et neveux. Elle les a invités chez elle pour une grande fête, et toute la famille l’adore. Je suis super. reconnaissant. »

Sia a déclaré à Rolling Stone en 2018 qu’elle souffrait de problèmes d’image corporelle, surtout lorsqu’il s’agissait d’être sous les projecteurs.

« J’ai suivi un régime comme un fou au cours des 10 dernières années », a-t-elle déclaré au média, « en essayant de correspondre au stéréotype de la » pop star sexy « . Quelqu’un a dit : « Vous n’avez pas besoin d’être mannequin. Vous êtes en fait un artiste… Peu importe à quoi vous ressemblez. » «

Dans le profil, elle a également commenté : « J’ai créé un modèle sur lequel je peux vieillir. Vous savez, la perruque ne vieillit jamais », répondant à une question sur sa charge de travail à l’époque en tant qu’interprète et chanteuse/compositrice.

Sia souffre également de douleurs chroniques, d’hyperthyroïdie et d’une maladie neurologique, le syndrome d’Ehlers-Danlos, qui peut provoquer une hypermobilité et une hyperextensibilité cutanée.

Elle a publié un article sur cette maladie sur les réseaux sociaux en 2019, en écrivant : « Hé, je souffre de douleur chronique, d’une maladie neurologique, Ehlers Danlos et je voulais juste dire à ceux d’entre vous qui souffrent de douleur, qu’elle soit physique ou émotionnelle… Je » Je t’aime, continue. La vie est vraiment dure. La douleur est démoralisante et tu n’es pas seul. »

La chanteuse de « Titanium » a également été ouverte sur sa sobriété, déclarant à Billboard en 2013 qu’elle avait été « sérieusement accro à la Vicodin et à l’Oxycodone, et j’ai toujours bu, mais je ne savais pas que j’étais alcoolique. J’étais vraiment Je n’étais pas heureux d’être artiste et je devenais de plus en plus malade. »