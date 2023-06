La chanteuse de 43 ans, Kelis, serait en couple avec l’acteur Bill Murray, 72 ans

Des appariements de célébrités improbables frappent de temps en temps la rumeur, mais ce dernier couplage pourrait bien être le plus surprenant à ce jour.

Selon les rapports du Soleil américainKelis, 43 ans, sort avec un acteur de près de 30 ans son aîné : Bill Murray, 72 ans.

L’interprète de « Milkshake » et le chasseurs de fantômes L’acteur aurait déclenché des rumeurs de romance après que Murray ait été aperçu en train de regarder Kelis se produire lors d’un spectacle au festival Mighty Hoopla dans le sud de Londres le week-end dernier. Selon le point de vente, il a également été vu en train de la soutenir lors de certaines de ses autres performances récentes.

Des sources proches du couple auraient déclaré au Soleil américain que la paire improbable a également été vue dans le même hôtel et qu’elle « se rapproche depuis un moment » après sa première rencontre aux États-Unis.

Un ami aurait déclaré au point de vente: «Ils se sont rencontrés aux États-Unis, ce qui a fait parler des gens de l’industrie, et maintenant ils se retrouvent à Londres pendant qu’ils sont tous les deux ici. Ils ont clairement sympathisé.

« Ils ont tous les deux été vus dans le même hôtel, et il est allé la voir jouer plusieurs fois avant d’aller au Mighty Hoopla », a poursuivi la source. «Mais ils ont aussi tous deux partagé des deuils relativement récents et ont ce lien commun entre eux. Peu importe ce qui les a réunis, et aussi improbable que cela puisse paraître, ils sont tous les deux célibataires et s’amusent malgré l’écart d’âge assez important.