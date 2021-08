La chanteuse d’AGT Nightbirde quitte l’émission après que la salariée de Golden Buzzer révèle que son cancer a pris un «tournant pour le pire»

La chanteuse d’AMERICA’S Got Talent, Nightbirde, a quitté la série après que la gagnante de Golden Buzzer a révélé que son cancer avait maintenant pris « une tournure pour le pire ».

La jeune femme de 30 ans, de son vrai nom Jane Marczewski, impressionnée Simon Cowell tellement avec sa performance émotionnelle qu’il a décidé de l’envoyer directement aux spectacles en direct.

5 Le chanteur d’America’s Got Talent, Nightbirde, ne participera plus au concours de talents Crédits : Instagram/Nightbirde/Jane Marczewski

5 La femme de 30 ans a révélé que son cancer avait « empiré » Crédit : Youtube/America’s Got Talent

Nightbirde a pris à Instagram pour partager une photo en noir et blanc d’elle-même en détournant les yeux, alors qu’elle écrivait: « Partager mon cœur avec le monde sur AGT a été un honneur et un rêve devenu réalité. Mon point de vue cet été a été stupéfiant.

« Quel miracle que la douleur que j’ai traversée puisse être retravaillée en beauté qui fait que les gens du monde entier ouvrent leurs yeux plus grands. »

Elle a poursuivi: « Depuis mon audition, ma santé s’est dégradée et la lutte contre le cancer exige toute mon énergie et toute mon attention.

« Je suis tellement triste d’annoncer que je ne pourrai pas continuer cette saison d’AGT. La vie n’accorde pas toujours de répit à ceux qui le méritent, mais nous le savions déjà. »

Nightbirde a conclu: « Merci pour tout votre soutien, cela signifie le monde pour moi. Restez avec moi, je serai bientôt mieux. Je planifie mon avenir, pas mon héritage. Assez battu, mais j’ai toujours rêves. »

LES FANS MONTRENT LE SOUTIEN DE NIGHTBIRDE

Les fans se sont précipités vers la section des commentaires pour soutenir le musicien, car une personne a écrit: « Vous avez déjà gagné… champion AGT ou non. Envoi de prières. »

Un autre a écrit: « Vous êtes toujours le gagnant à tant d’yeux. Envoyant de nombreuses prières pour un rétablissement complet », tandis qu’un troisième a ajouté: « Vous êtes une telle inspiration pour tant de gens. »

Au cours de son origine AGT audition, Nightbirde a révélé aux juges et à la foule qu’elle avait « un cancer dans les poumons, la colonne vertébrale et le foie ».

Elle a ajouté que les médecins ne lui avaient donné que 2% de chances de survie, comme l’a dit le juge Howie Mandel: « Alors… vous n’êtes pas d’accord? »

Nightbirde a répondu: « Eh bien, pas dans tous les sens, non. »

Sur un précédent article de blog sur son site, Nightbirde a révélé qu’en 2019, elle avait reçu un diagnostic de cancer en phase terminale après que « d’innombrables tumeurs ont été découvertes dans mes poumons, mon foie, mes ganglions lymphatiques, les côtes et la colonne vertébrale », et on lui a dit qu’elle avait « six mois à vivre ».

En juillet 2020, elle est entrée en rémission, cependant, le cancer reviendrait.

5 La chanteuse a suffisamment séduit Simon Cowell lors de son audition pour que cela l’amène à utiliser son seul Golden Buzzer sur elle. Crédits : Instagram/Nightbirde/Jane Marczewski

5 Nightbirde sourit après être allé directement aux spectacles en direct Crédit : Getty