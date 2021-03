La chanteuse country Lindsay Ell rejoint les conteurs pour un événement en direct

Deux auteurs-compositeurs-interprètes. Un écrivain et interprète primé aux Emmy Awards. Un critique de cinéma national. Et une cinéaste connue pour créer des histoires avec de fortes femmes autochtones.

L’art est partout autour de nous et cet événement explore les créatifs derrière la culture, alors que USA TODAY livre une heure d’histoires vraies à la première personne dans le cadre du spectacle du Storytellers Project, «I Made This: Stories about the Arts».

«J’espère que les gens pourront comprendre à quel point mon album actuel,« Heart Theory », a été un tournant pour moi dans ma carrière et qui je suis en tant que personne», a déclaré la conteuse Lindsay Ell, 31 ans. vieux chanteur de country canadien vivant à Nashville.

L’émission aura lieu à 16 h HP / 19 h HE le 16 mars. Inscrivez-vous à l’avance pour recevoir un rappel sur https://www.storytellersproject.com/all-events et regardez sur la page Facebook, la chaîne YouTube ou site Internet.

Fondatrice du Make You Movement, Ell est une survivante d’agression sexuelle. Sa fondation soutient les survivants d’agression sexuelle et de violence conjugale et aide les jeunes à risque.

« Ce n’est pas ce qui nous arrive qui définit qui nous sommes, mais ce que nous choisissons d’en faire qui définit qui nous sommes », a-t-elle déclaré.

«Après avoir écrit sur mon histoire de petite fille pour la première fois sur ce disque, cela a été incroyable de pouvoir créer une fondation qui se concentre sur les victimes de violence sexuelle et de violence domestique.»

Ell sera rejoint par:

L’auteur-compositeur-interprète Katy Cathalyn Roberts de Cleveland, Ohio.

L’actrice et dramaturge Ellen Gould de New York.

Cinéaste Razelle Benally de Jersey City, New Jersey.

Le critique de cinéma USA TODAY Brian Truitt d’Ashburn, Virginie.

«L’art ne consiste pas seulement à écrire une chanson ou à faire une peinture», a déclaré Gould, qui a écrit et joué dans «Seeing Stars». «Lorsque nous engageons notre artiste intérieur – et nous en avons tous un – nous pouvons également l’utiliser pour trouver des moyens créatifs de gérer tout ce qui tombe en morceaux dans nos vies.

Son histoire parle de chagrin et de réinvention.

«Parfois, les choses mêmes que vous ouvrez offrent l’occasion de vous refaire d’une manière qui dépasse votre imagination», a déclaré Gould, qui a la maladie de Stargardt, une forme de dégénérescence maculaire.

L’histoire de Truitt consiste à trouver une carrière qui le passionne.

«Écouter les musiques de films de John Williams (de la renommée de« Star War ») m’a inspiré à me lancer dans la musique. Mais en chemin pour devenir joueur de tuba professionnel, j’ai réalisé que cette voie n’était pas la bonne pour moi et j’ai plutôt adopté le journalisme, autrefois un passe-temps et maintenant un travail… », a-t-il déclaré.

Truitt a vécu un moment de bouclage en interviewant son idole, Williams.

À travers son histoire personnelle, Truitt a déclaré qu’il espérait transmettre qu’il est normal de s’éloigner d’un rêve car il y a peut-être quelque chose de mieux au coin de la rue.

«I Made This: Stories about the Arts» est le troisième spectacle de la saison de narration 2021 du Storytellers Project, qui comprend 43 spectacles nationaux et régionaux. La série présente des histoires de partout aux États-Unis racontées par des personnes encadrées par des journalistes du réseau USA TODAY et des experts en narration professionnels.

