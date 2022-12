La chanteuse country Lainey Wilson parle du baiser de “Yellowstone”: “Les angles sont si importants”

Lainey Wilson devient franche à propos de son baiser “Yellowstone”.

Wilson a récemment expliqué ce que c’était que de faire ses débuts d’actrice dans une émission qui compte tant pour elle, ainsi que la courbe d’apprentissage qu’elle a connue lors de la préparation de son premier baiser à l’écran. Étant donné que le spectacle se déroule dans un ranch du Montana, elle et son collègue acteur Ian Bohen (qui joue le rôle du ranch Ryan) portaient des chapeaux de cow-boy, ce qui s’est avéré être un obstacle en ce qui concerne la scène.

“Il s’agit définitivement de pencher la tête d’un côté; les angles sont si importants”, a déclaré Wilson à USA Today. “Et il y a un autre baiser qui arrive où je retire mon chapeau. C’est là que tu sais que tu t’y mets.”

Avant de filmer la scène, Wilson s’est souvenue qu’elle n’était pas sûre de ses actions, mais a décidé de plonger dedans.

“Je ne savais pas vraiment ce que je faisais, mais vous y allez la tête la première. J’allais en donner aux gens pour leur argent”, a déclaré Wilson. “J’ai dit à ma maman et à mon papa:” Vous ne voudrez peut-être pas regarder cette émission. Je ne veux pas être sur leur liste de prière.”

Faire ses débuts sur “Yellowstone” était particulièrement significatif pour Wilson en raison du fait que le créateur de l’émission, Taylor Sheridan, a longtemps été un partisan de sa musique, allant jusqu’à utiliser sa chanson, “Working Overtime”, dans la saison 2. premier épisode en 2019, bien avant que Wilson n’ait un contrat d’enregistrement.

Sheridan a renforcé son soutien à la star de la musique country lorsqu’il a écrit le rôle d’Abby spécifiquement pour Wilson, lui offrant le rôle en février 2022.

“[Sheridan] a dit qu’il voulait que je sois à peu près moi-même, ce qui est un rêve devenu réalité, surtout quand vous essayez de vous présenter aux gens », a déclaré Wilson.« Tout ce que j’ai obtenu de lui à ce moment-là, c’est que je jouerais un musicien qui tomberait amoureuse d’un des garçons. Il ne m’a même pas dit lequel.”

Wilson avait précédemment déclaré à Fox News Digital que même si elle n’avait pas eu de scènes avec Kevin Costner, elle avait pu rencontrer d’autres membres de la distribution et s’était rapprochée de certains d’entre eux.

“Je suis devenu de bons amis avec ‘Beth’, Kelly Reilly. C’est une cracheuse, mais c’est aussi l’une des personnes les plus gentilles que j’aie jamais rencontrées”, a déclaré Wilson, notant qu’elle “s’est liée d’amitié avec beaucoup” d’autres acteurs sur le plateau. et qu’ils “accueillaient [her] avec les bras ouverts.”

L’épisode s’est avéré être un tournant majeur pour la chanteuse “Dear Mrs. Loretta” alors qu’elle se retrouvait à chanter la musique de feu Loretta Lynn à l’arrière d’une remorque à plateau, ce que Wilson a fait au début de sa carrière quand elle a obtenu son premier emploi dans l’industrie du divertissement en jouant le rôle de doublure pour Miley Cyrus dans “Hannah Montana”.

“Je suis sur cette scène à plat en train de chanter une fois de plus, mais pas dans ma perruque Hannah Montana. Et j’ai pensé:” Dang, c’est un moment de boucle pour moi “”, a déclaré Wilson à USA Today. “Et je chante ‘Watermelon Moonshine’, une chanson sur l’amour jeune, sauvage et fou.”

Ses débuts sur “Yellowstone” ont eu lieu un peu plus d’un mois après la sortie de son nouvel album, “Bell Bottom Country”, sorti le 28 octobre. De nombreuses chansons de l’album peuvent être entendues chaque semaine dans la saison 5 de ” Pierre jaune.” Elle avait précédemment déclaré à Fox News Digital que l’album visait à aider ses fans à embrasser ce qui les rend uniques.

“Il s’agit de trouver ce qui vous rend différent et de vous y pencher autant que possible”, a expliqué Wilson. “Cela pourrait être d’où vous venez, comment vous avez été élevé, la façon dont vous parlez, la façon dont vous regardez, la façon dont tu t’habilles , ton histoire. Il s’agit simplement de se pencher là-dessus sans vergogne et d’être soi-même, et je pense que c’est ce que nous faisons avec ce disque. J’ai retiré ces couches et creusé un peu plus profondément, partageant avec moi des côtés que je ne savais pas que j’avais moi-même.”

Bien qu’il semble que Wilson ait atteint ses objectifs, elle dit qu’elle “ne fait que commencer”.

“Nous travaillons dur juste pour travailler plus dur. Il est maintenant temps de retrousser nos manches”, a déclaré Wilson. “J’essaie toutes ces nouvelles choses, même ‘Yellowstone’, mon premier concert d’acteur. J’ai hâte de voir quelle est la prochaine étape.”