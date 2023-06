La chanteuse country Carly Pearce partage «le pire endroit que vous puissiez avoir dans une relation»

La star country Carly Pearce envoie un message important à travers sa dernière chanson.

Lors d’une interview avec Fox News Digital, la chanteuse de 33 ans a détaillé son prochain grand single, « We Don’t Fight Anymore » et a partagé le « pire endroit » qu’une personne puisse avoir dans une relation.

« Je pense que c’est à peu près ce lieu d’indifférence. Je pense que cela peut être le pire endroit que vous puissiez avoir dans une relation, c’est quand aucun de vous ne s’en soucie vraiment », a expliqué Pearce au Country Music Association (CMA) Fest.

Pearce a travaillé sur la chanson avec son « collaborateur de rêve » Chris Stapleton et a déclaré que c’était la « meilleure chanson » sur laquelle elle ait jamais travaillé.

Bien qu’elle ait dit que la chanson ne parle pas de sa propre relation, Pearce a déclaré que les paroles se rapportent à des scénarios qu’elle a vu ses amis traverser et espère que ses paroles inspireront d’autres couples.

« J’ai l’impression que c’est un message important… un message qui peut peut-être sauver un mariage ou sauver une relation, ou peut-être donner à quelqu’un le coup de pouce nécessaire pour vraiment l’appeler et se faire. »

Fox News Digital s’est entretenu avec l’interprète de « What He Didn’t Do » lors de son deuxième événement caritatif annuel, « Carly’s Closet », où elle a donné aux fans l’accès ultime pour acheter sa garde-robe au CMA Fest.

Tous les profits seront reversés à la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux (ASPCA).

Pendant l’événement, Pearce se préparait pour sa première grande performance au CMA Fest. La gagnante d’un Grammy a déclaré qu’elle avait attendu 13 ans pour jouer sur la scène principale et qu’elle était « vraiment excitée » de réaliser ses rêves.

La chanteuse « Next Girl » a également remercié Dolly Parton pour sa carrière réussie, en invitant Pearce à être membre du Grand Ole Opry.

« Je pense juste qu’elle est quelqu’un que je continuerai à regarder… comme une partie essentielle de la raison pour laquelle je veux faire ça en tant qu’artiste. »

La performance et la sortie de la chanson de Pearce surviennent après sa récente séparation avec Riley King, 29 ans, après deux ans de fréquentation. Le couple a rendu leur relation publique pour la première fois en 2021.

Elle était auparavant mariée à Michael Ray. Pearce et Ray ont confirmé leur relation dans une publication Instagram de juillet 2018 et se sont rapidement fiancés cinq mois plus tard. Le couple s’est marié en octobre 2019 avant de finalement se séparer en juin 2020. Le divorce a été finalisé en septembre 2020.