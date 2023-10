La chanteuse country Alana Springsteen partage le conseil de Kenny Chesney qui lui est resté gravé : « Je n’oublierai jamais »

La chanteuse country Alana Springsteen a révélé les conseils inoubliables que Kenny Chesney lui a donnés avant de lancer sa carrière.

Dans une interview accordée à Fox News Digital, la musicienne de 22 ans, qui a sorti son premier album « Twenty Something » le mois dernier, a rappelé qu’elle avait « reçu les conseils de tant de mes héros », mais que quelques paroles de sagesse de Chesney tenaient bon. dehors.

« Je n’oublierai jamais de lui avoir parlé dans les coulisses de son show », se souvient Springsteen. « L’une des choses qu’il m’a dit était : ‘Ne soyez pas pressé. C’est si facile de prendre de l’avance sur soi-même et de vouloir cette gratification instantanée, ce succès instantané.' »

Elle a poursuivi : « Mais il m’a dit : ‘Construisez-le comme ça. Commencez par ce groupe de base et une étape à la fois, passez au niveau supérieur et emmenez vos fans avec vous.' »

« Et cela m’est resté et je pense que c’est la façon la plus significative de construire quelque chose », a ajouté Springsteen. « Prendre vraiment son temps et ne pas trop se laisser emporter par ce moment, comme arriver au sommet. C’est si facile de faire ça avec la viralité de tout. Et vous pouvez réussir du jour au lendemain. Mais pour moi, il s’agit toujours de – il s’agit de le construire de la bonne manière et de le faire avec juste du sens et de l’intentionnalité. »

Springsteen a également parlé de la vie sur la route avec « un autre de mes héros », Luke Bryan. L’interprète de « Au revoir, ça te va bien », qui a fait la première partie de Bryan lors de son « Country On Tour » l’été dernier, a expliqué comment les deux partageaient auparavant un lien spécial.

« La boucle était bouclée de pouvoir tourner avec lui parce que quand j’avais 10 ans, j’ai eu l’occasion de visiter le Grand Ole Opry pour la première fois », a-t-elle déclaré. « C’était avant que je déménage à Nashville, et j’étais assis sur les bancs de la scène. Luke était l’un des gens qui jouaient ce soir-là, et il a joué ‘Rain Is A Good Thing’ et a juste illuminé la salle. »

Elle a poursuivi : « Cela m’a tellement inspiré, et quand j’ai découvert que j’allais faire mes débuts au Grand Ole Opry, c’est lui qui m’a envoyé un FaceTime à l’improviste. Nous n’avions jamais parlé auparavant. »

« Je reçois cet appel, et c’est Luke à l’autre bout du fil, et je me dis : ‘Qu’est-ce que tu fais ? Comme quoi ?’ Et il m’a dit : ‘Alana, je voulais être celui qui te dit que tu’ Tu fais tes débuts le jour de ton anniversaire. Et cela lui a donné encore plus de sens », se souvient Springsteen.

« Et puis pouvoir tourner avec lui, comme être assis au bord de la scène tous les jours à le regarder jouer ‘Rain Is A Good Thing’ – je me dis : ‘Qu’est-ce que la vie ?’ C’est tellement de moments de boucle bouclée. »

Le 18 octobre 2022, Springsteen a célébré deux étapes majeures en faisant ses débuts au Grand Ole Opry le jour de son 22e anniversaire et en annonçant qu’elle avait signé un contrat d’enregistrement avec Columbia Records NY et Sony Music Nashville.

Lors de son entretien avec Fox News Digital, Springsteen a rappelé les conseils de carrière que Bryan lui avait donnés dans son bus de tournée.

« Il m’a dit : ‘C’est tellement facile de se mettre dans la tête et de se concentrer sur les moindres détails, de se mettre en travers de son propre chemin et de se laisser emporter par des genres :’ Oh, mec, je n’avais pas l’air de mon mieux. ce soir. Je ne me sens pas bien, je suis fatigué, tout ça », se souvient Springsteen.

« Mais il dit : ‘La chose la plus importante est simplement de s’amuser, d’être reconnaissant d’où l’on en est et de s’amuser. Être présent. Et c’est tout.’ C’est quelque chose qui me restera pour toujours. J’ai donc reçu beaucoup de conseils et je suis simplement reconnaissant que mes héros reviennent en moi. C’est incroyable. «

Bryan est bien connu pour son amour des farces, dont Springsteen a déclaré avoir fait l’expérience directe lors de sa tournée.

« Mec, j’ai l’impression que c’était un flot constant de farces avec lui », a-t-elle déclaré. « C’est le genre de gars qui vous gardera toujours sur vos gardes. »

« Nous avons simplement passé le meilleur moment », a-t-elle ajouté. « Et c’est la personne la plus authentique qui soit. Lui et toute son équipe nous ont fait sentir comme une famille. »

Le 18 août, Springsteen a lancé son premier album studio « Twenty Something » et elle entamera une tournée de 15 dates pour soutenir l’album en octobre.

La chanteuse a déclaré à Fox News Digital que la chanson titre de l’album avait été inspirée par une séance d’écriture de chansons au cours de laquelle on lui avait demandé quelle chanson elle pourrait écrire pour « résumer » où elle en était dans sa vie et ce qu’elle « voulait dire ». le monde. »

« L’idée qui me trottait en tête était cette idée. J’avais ‘Twenty Something’ et j’étais assise dessus depuis plusieurs mois », se souvient-elle. « Et je ne pense pas avoir eu le courage de l’écrire jusqu’à ce jour, mais c’était juste le groupe parfait, et nous avons tous commencé à partager nos histoires d’être dans la vingtaine. »

Elle a poursuivi : « Et je n’ai que deux ans dans la vingtaine, mais ça a été des montagnes russes. Ça a été comme les plus hauts sommets, les plus bas les plus bas et tout le reste. Et après avoir écrit la chanson, j’avais juste l’impression qu’un poids était m’a soulevé la poitrine, et cela a vraiment encadré ce que j’écrivais depuis quelques mois et ce que je voulais dire au cours de l’année suivante.

Springsteen a expliqué qu’elle avait décidé de diviser l’album en trois parties qui représenteraient différentes étapes de sa vie dans la vingtaine. Les trois volets, « Messing It Up », « Figuring It Out » et « Getting It Right », sont chacun composés de six chansons qui composent l’album complet de 18 titres.

« Cela m’a vraiment permis d’emmener les gens avec moi dans ce voyage », a déclaré Springsteen. « Au cours des deux dernières années, je me suis vraiment mis au défi de creuser profondément et de vraiment me connaître pour la toute première fois. »

La native de Virginia Beach a partagé que la création de l’album lui avait permis de gérer son chagrin à cause de ses relations passées et de commencer à « s’approprier » ses erreurs.

« Il en faut deux », a déclaré Springsteen. « Je pense avoir réalisé que beaucoup de ces relations ont pris fin parce que je ne savais vraiment pas ce que je cherchais et ce dont j’avais besoin parce que je n’avais pas pris le temps de bien me connaître. »

Elle a poursuivi : « J’ai donc commencé à faire cela à travers la musique et cet album a vraiment fait de moi la personne que vous voyez ici aujourd’hui. »

« Apprendre à connaître mes mécanismes d’autodéfense, les endroits où je ne fais pas confiance à mon instinct et où je n’écoute pas toujours mon cœur », a ajouté Springsteen. « Des domaines que j’ai moi-même modifiés pour répondre aux besoins de quelqu’un d’autre. Tout cela. Et ce disque entre dans tout. »

« Quand vous débutez et que vous écrivez une chanson comme ‘Twenty Something’ et que vous vous dites ‘OK, nous allons assumer ce que signifie être dans la vingtaine.’ Je pense que cela m’a mis au défi de devenir vraiment profond et plus vulnérable que jamais, et je suis tellement reconnaissant de sortir ces chansons parce que je pense que je pourrai regarder en arrière dans des années et me dire : « Ouais, ça » marque le moment. C’est comme mon journal. »

La superstar country Chris Stapleton est présente sur la chanson de Springsteen « ghost in my guitar », qui a été incluse dans la deuxième partie de son album « Figuring It Out ». Dans son entretien avec Fox News Digital, Springsteen a expliqué pourquoi elle souhaitait que Stapleton apporte à la chanson ses talents de guitariste plutôt que ses talents vocaux très recherchés.

« Nous avons écrit cette chanson intitulée ‘Ghost in my guitar’ et l’avons ancrée autour de ce coup de guitare », a-t-elle déclaré. « Et au lieu que ce soit comme un duo traditionnel entre moi et un autre chanteur, nous l’avons abordé comme un duo entre moi et cette guitare qui représente le fantôme de mon ex. Comme ces sentiments tenaces qui ne veulent tout simplement pas disparaître. Alors immédiatement, ça a fait tourner ma roue. Je me suis dit : « Quelqu’un de si spécifique doit jouer de cette guitare parce que je voulais qu’elle incarne toute cette personnalité, tout ce sentiment. »

Lors du festival Crash My Playa de Bryan en janvier, Springsteen s’est produit le même soir où Stapleton était en tête d’affiche. Alors qu’elle le regardait en live pour la première fois, la chanteuse s’est souvenue de sa tête « cassé » lorsqu’il a commencé à jouer de la guitare.

« Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, c’est exactement le ton que j’imaginais pour la chanson. Comment pouvons-nous transmettre cette chanson à Chris ?’ Genre, il n’y avait pas de plan B dans mon esprit. Je me disais : « Plan lointain, mais nous devons le tirer » », se souvient Springsteen.

Elle a poursuivi : « Un matin, mon téléphone a explosé. Toute mon équipe m’appelait et ils me disaient : ‘Alana, Chris vient de nous rappeler. Il va en studio aujourd’hui pour enregistrer les guitares sur cette chanson. Il adore et veut en faire partie.' »

Springsteen a déclaré que le huit fois lauréat d’un Grammy Award l’avait appelée pour lui demander comment il devrait aborder le jeu de guitare pour la chanson.

« Je lui ai juste dit de l’aborder de la même manière qu’il le ferait pour une voix. Et il lui a vraiment donné vie », a-t-elle déclaré.

« Je suis tellement reconnaissant envers les gens comme lui qui ont tenté ma chance », a ajouté Springsteen. « Je suis toujours un artiste prometteur et tout le monde vient voir Chris pour faire des collaborations et des longs métrages. Mais le fait qu’il ait simplement cru en moi et suffisamment en la chanson pour en faire partie signifie tout. »

Le dernier volet de l’album de Springsteen comprend une chanson intitulée « Taylor Did », qui, selon elle, a été inspirée par Taylor Swift. Springsteen a déclaré à Fox News Digital que Swift l’avait influencée « de toutes les manières possibles ».

« J’ai grandi avec ces chansons », a-t-elle expliqué. « Quand j’avais 9 ans, j’ai commencé à écrire pour la première fois, et je ne sais pas si j’aurais eu la confiance nécessaire pour le faire sans ces modèles comme Taylor que j’admirais. «

Springsteen a poursuivi : « Et elle écrivait très jeune. Elle a obtenu son premier contrat d’édition au même âge que moi, à 14 ans. Donc avoir quelqu’un à qui admirer et qui lui dit : ‘OK, comme elle le fait, je peux le faire aussi.' »

« C’était mon premier concert quand j’avais 9 ans. Je suis allé à la tournée ‘Speak Now’ et j’étais juste assis dans le public, regardant la façon dont elle captivait chaque personne dans cette salle, moi y compris. Je me disais : ‘ Je dois en faire partie. C’est ce que j’étais censé faire.' »

Au cours de son entretien avec Fox News Digital, la chanteuse a évoqué le fait qu’elle partageait le même nom de famille que l’icône de la musique Bruce Springsteen et qu’on lui demandait fréquemment s’ils étaient liés.

« C’est constant », a déclaré Springsteen. « Évidemment parce que c’est un nom de famille tellement emblématique et qu’il n’y a aucun rapport, mais j’ai toujours été inspiré par lui et sa musique. »

« Il y a une de ses chansons qui a toujours été ma préférée, intitulée ‘I’m On Fire’, et je viens d’en faire une petite reprise pour Sirius XM », a-t-elle ajouté. « Quand je suis entré au bureau, je l’avais épuré, comme une version acoustique, donc je serai toujours inspiré par sa musique. Mais je ne veux jamais donner l’impression que je prends ce nom et que je l’utilise. »

« Je me fais un nom. »