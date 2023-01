La chanteuse confirme la cérémonie “privée” à Taika Waititi – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Rita Ora32, et Taika Waititi, 47 ans, s’est en effet mariée l’année dernière ! Rita a confirmé qu’elle avait épousé le cinéaste néo-zélandais dans une interview du 27 janvier sur Petit Déjeuner Radio Coeur, tout en faisant la promotion de son nouveau clip vidéo qui la montre dans une robe de mariée et comporte une note vocale de Taika. “Oui [I am married]. Je suis officiellement hors du marché”, a déclaré le chanteur britannique, par Page 6. “J’ai choisi de le garder plus privé et de le garder davantage pour moi, mais avec ma nouvelle vidéo, je joue sur ce qui aurait pu être”, a ajouté Rita.

La nouvelle a éclaté en août 2022 que Rita et Taika s’étaient secrètement mariés après un an et demi de relation. Rita a décrit les noces “privées” comme “parfaites” et “exactement ce que je voulais”. Le chanteur de “You Only Love Me” a également déclaré: “C’est bien de garder certaines choses pour moi parfois. C’était gentil et doux. Désolé ce n’est pas si intéressant. Un jour, nous organiserons une grande fête.

Rita a également révélé si elle prévoyait de prendre le nom de famille de son nouveau mari. “J’ai certainement pensé à prendre son nom de famille mais j’ai travaillé très dur pour ce nom Ora”, a expliqué la superstar. “Je ne sais pas. Je n’ai pas encore vraiment décidé. C’est le premier mariage de Rita. Taika était auparavant mariée à un producteur de films néo-zélandais Chelsea Winstanley de 2011 à 2018. Les ex partagent deux filles, Te Hinekahou10, et Matewa Kiritapu6.

Le 8 août, Le soleil a rapporté que Rita et Taika ont dit “oui” lors d’une “cérémonie vraiment intime” qui était “super spéciale pour tout le monde là-bas”, selon la source du point de vente. L’initié a également expliqué que Rita “est déterminée à garder la relation aussi privée que possible et ne voulait pas faire une grande chanson et danser sur le mariage”.

Rita et Taika ont officialisé leur romance pour la première fois en août 2021, environ trois mois après les premières rumeurs de rencontres. Ils ont finalement confirmé que leur relation était la vraie affaire lorsqu’ils ont assisté à La brigade suicide première ensemble. Depuis lors, le couple a vécu de nombreux moments spéciaux ensemble, y compris la fête du 46e anniversaire de Taika au cours de l’été. C’est à cet événement que Rita a officialisé la romance sur Instagram.

Comme les fans s’en souviennent peut-être, la romance de Rita et Taika a vraiment explosé en mai 2021, lorsqu’ils ont tous deux été photographiés emballant sur le PDA avec Thor : Amour et tonnerre Star Tessa Thompson en Australie. Taika a finalement abordé les photos qui ont fait le buzz pour la première fois en juillet. “Je pense que dans le monde d’Internet, tout s’en va assez vite”, a-t-il expliqué. «Et aussi, est-ce si grave? Non, pas vraiment. Je ne faisais rien de mal. C’est bon.”

