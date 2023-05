La chanteuse canadienne en compétition pour la France à la finale de l’Eurovision 2023

Née et élevée à Montréal, la chanteuse canadienne La Zarra vise la première victoire de la France en 46 ans lors de la finale du concours de l’Eurovision 2023 samedi soir.

La chanteuse de 35 ans, qui s’appelle Fatima Zahra Hafdi, vit actuellement à Paris. Elle a été triée sur le volet par le radiodiffuseur public du pays, France Télévisions, pour représenter la nation au concours de cette année avec sa chanson en français. Évidemment.

Selon l’Eurovision, elle a co-écrit et coproduit le morceau avec d’autres artistes montréalais Benny Adam et Banx & Ranx, qui ont été responsables des méga hits de Dua Lipa, David Guetta et Ellie Goulding.

L’histoire continue sous la publicité

LIRE LA SUITE: Les organisateurs de l’Eurovision rejettent la demande de Zelenskyy de faire une allocution vidéo au concours

Hafdi a été élevé par des parents canadiens francophones d’origine marocaine.

Elle suit les traces de la méga artiste québécoise Céline Dion, qui a représenté la Suisse à l’Eurovision en 1998.

Le concours de cette année marque la première fois que des pays non participants peuvent participer et voter.

La France compte sur La Zarra pour rallier des supporters de son pays d’origine, le Canada, du pays d’origine de sa famille, le Maroc, et de toutes les autres nations francophones.

Son single de 2021 Tu t’en iras est devenue platine et elle a été nominée pour plusieurs prix.

L’histoire continue sous la publicité

C’est la deuxième fois qu’un artiste canadien-français représente la France. Natasha St-Pier l’a fait en 2001.

Le concours de chansons est organisé par l’Union européenne de radiodiffusion et a lieu chaque année depuis 1956. La Zarra est actuellement classée sixième sur 26 candidats avant la finale de samedi soir à Liverpool.

Les votes peuvent être exprimés sur le site Web ou l’application de l’Eurovision.