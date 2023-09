La chanteuse attend son troisième enfant avec Cade Foehner – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AFF-USA/Shutterstock

Surprendre! Gabby Barrett est de nouveau enceinte ! La jeune femme de 23 ans a annoncé le 30 août qu’elle attendait son troisième enfant avec son mari. Cade Foehner. Gabby et Cade ont partagé la nouvelle via Instagram. « SWIPE pour une surprise #livingthedream », ont-ils légendé leur message.

Sur la première photo, on peut voir Cade embrasser gentiment la joue de Gabby alors qu’ils sont assis sur scène avec une boîte noire devant eux. Dans la diapositive suivante, l’encadré comprend les mots « Bébé n°3 ».

Le couple a également inclus une vidéo de Gabby utilisant un lit d’appareil à ultrasons. Le petit baby bump de la chanteuse de « The Good Ones » était visible alors qu’elle utilisait la machine pour localiser son petit. «La voilà», murmure Gabby en écoutant les battements de cœur de sa fille.

La maison Barrett-Foehner va être très occupée. Le troisième enfant de Gabby et Cade rejoindra celui de 10 mois Augustin Boone et 2 ans Baylah mai.

Gabby et Cade se sont rencontrés lors d’une compétition Idole américaine saison 16. Aucun d’eux n’a remporté la compétition, mais ils ont trouvé le véritable amour. En mars 2019, ils ont annoncé leurs fiançailles. Le couple s’est marié des mois plus tard, en octobre 2019. Gabby a rapidement gravi les échelons du monde de la musique country et Cade a toujours été à ses côtés.

Pour la fête des pères, Gabby a honoré son mari avec un doux message. « Bonne fête des pères à toi ma chérie. @cadefoehner Vous êtes crucial pour notre famille et je suis plus que reconnaissante de vous voir aimer nos enfants comme vous le faites », a-t-elle écrit sur Instagram.

Gabby et Cade ont choisi de garder leurs enfants à l’écart des projecteurs. Ils ne publient pas les visages de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Baylah et Augustine figuraient dans le clip vidéo « Glory Days » de Gabby, mais leurs visages n’étaient pas montrés. En janvier 2022, Gabby a évoqué la décision d’elle et de Cade de ne pas montrer le visage de leur fille.

« Pour les gens qui commentent constamment le visage de Baylah masqué sur les photos, c’est notre fille », a écrit Gabby sur son histoire Instagram. « Nous ne prendrons pas délibérément de photos avec son visage car nous gardons son identité faciale privée. »