La chanteuse Ariana Grande noue le nœud avec le beau Dalton Gomez lors d’une cérémonie intime

La chanteuse américaine Ariana Grande s’est attelée à son beau et agent immobilier Dalton Gomez lors d’une cérémonie intime récemment.

Bien que la date exacte du mariage soit encore inconnue, TMZ a rapporté que le couple s’était marié le week-end dernier. Des sources proches d’Ariana ont déclaré que le mariage était un événement privé qui avait eu lieu chez elle à Montecito.

TMZ a appris qu’il y avait moins de 20 invités, y compris des membres de la famille des deux côtés et le tout était très intime et rempli d’amour. Il n’y a pas eu de « cérémonie officielle » et le duo a dit « je fais de manière informelle », selon les sources.

Ariana et Dalton, qui ont commencé à sortir ensemble début 2020, se sont fiancés juste avant Noël. Ils ont publié de nombreuses photos relatant leur histoire d’amour et, après leurs fiançailles, la mère d’Ariana, Joan, a partagé son enthousiasme à l’idée d’accueillir Dalton comme son gendre dans la famille.

« Je suis tellement excitée d’accueillir Dalton Gomez dans notre famille! Ariana, je t’aime tellement toi et Dalton !!!! Je suis heureux pour toujours! YAY! Xoxoxo », a-t-elle écrit dans un post Instagram à ce moment-là.

Selon TMZ, Ariana a acheté sa maison de Montecito en juin à Ellen DeGeneres pour laquelle elle a investi 6,75 millions de dollars. Dans le même ordre d’idées, avant de sortir avec Dalton, Ariana était censée se marier avec son fiancé et comédien de l’époque Pate Davidson. Ils sont sortis ensemble pendant quelques mois en 2018 et se sont fiancés la même année. Cependant, en raison de plusieurs circonstances et de la mort de son ex-petit ami Mac Miller, Pete et Ariana se sont séparés en octobre 2018.