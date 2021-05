La chanteuse américaine Marilyn Manson accusée de viol et d’abus sexuels dans un nouveau procès par une ex-petite amie présumée

Une femme qui prétendait être l’ex-petite amie de la musicienne Marilyn Manson a accusé la chanteuse de viol et de violence physique présumés, l’obligeant à regarder un film familial horrible qui donnait l’impression qu’il avait tué un jeune fan.

Selon TMZ, après plusieurs allégations d’inconduite sexuelle, l’ex-petite amie de Manson, Jane Doe, est la dernière à le poursuivre. Doe, qui prétend avoir commencé à sortir avec lui en 2011, a déclaré que leur relation était romantique et douce au début, mais les choses ont rapidement empiré, selon des documents juridiques obtenus par TMZ.

La femme a en outre affirmé que la star de « Sweet Dreams » lui avait une fois montré une vidéo personnelle qu’il avait appelée « Groupie » et qu’elle l’avait gardée enfermée dans un coffre-fort. Elle a déclaré que Manson lui avait dit que la vidéo avait été tournée en 1996 après que son groupe ait joué un spectacle au Hollywood Bowl, et elle a affirmé que les images incluaient du contenu pornographique, de l’humiliation et une arme à feu.

TMZ a rapporté que dans les documents, Doe a affirmé que le film personnel de Manson le montrait attachant un jeune fan à une chaise et la forçant à boire un verre d’urine d’un membre du groupe tout en la menaçant avec une arme à feu.

Doe, qui affirme que la vidéo l’a laissée effrayée pour sa propre vie, a en outre déclaré que la chanteuse l’avait violée lorsqu’elle était allée lui rendre une clé. vers le bas et après le viol présumé, il a menacé de la tuer.

Sur une note connexe, Manson est également poursuivi pour agression sexuelle par son ancien assistant, l’acteur de « Game of Thrones », Esme Bianco. Un nouveau mandat d’arrêt a également été émis contre lui pour avoir prétendument craché sur une caméraman lors d’un concert dans le New Hampshire, aux États-Unis.

Le représentant de Manson a déclaré à TMZ que la chanteuse de 52 ans « ne ferait aucun commentaire sur le procès en particulier » et a précisé que la vidéo montrée à la femme « était un court métrage scénarisé destiné à être utilisé pour un futur projet qui n’a jamais été officiellement publié. «