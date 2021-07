La chanteuse américaine Marilyn Manson accusée à nouveau d’agression sexuelle, la victime présumée fait des déclarations choquantes

L’auteure-compositrice-interprète américaine Marilyn Manson a été poursuivie pour la quatrième fois au cours des deux derniers mois pour agression sexuelle et violence sexuelle par une femme qui a fait des allégations plus troublantes contre la star, ce que Manson et son équipe nient fermement.

Selon les documents juridiques obtenus par TMZ, le mannequin Ashley Morgan Smithline a affirmé que la chanteuse avait commencé à la contacter en 2010 via les réseaux sociaux et lui avait dit qu’il voulait la lancer dans un projet de film à venir et avait développé une obsession, l’appelant « la fille parfaite pour lui . «

Elle a affirmé que Manson l’avait emmenée par avion à Los Angeles en novembre 2010 et lui avait demandé d’emménager dans son appartement, ce qu’elle a fait, ce qui a conduit au début de leur relation sexuelle consensuelle. TMZ a rapporté que Smithline a prétendu que quelques jours après avoir emménagé avec Manson, elle « s’est réveillée de l’inconscience avec les chevilles et les poignets attachés ensemble derrière le dos et [Manson] la pénétrant sexuellement.

Elle a allégué qu’elle lui avait dit de la quitter à plusieurs reprises, mais il lui a dit de se taire et lui a serré les côtes si fort que cela lui a causé des blessures, ainsi que des blessures au vagin. Selon les documents obtenus par TMZ, elle a de nouveau été agressée sexuellement par Manson le même mois, après qu’il l’ait étranglée et forcée sur un lit. Smithline a affirmé qu’il « a attrapé un couteau à côté du lit et a commencé à couper [her] l’épaule, l’intérieur du bras et le ventre. »

Elle a dit qu’elle était en état de choc et qu’elle avait encore des cicatrices dues aux coupures. Poursuivant ses déclarations, elle a en outre affirmé que la chanteuse s’était cassé le nez lors de rapports sexuels forcés. Smithline a affirmé qu’ils avaient continué à sortir ensemble jusqu’en janvier 2013. Elle a allégué que Manson avait fréquemment menacé sa vie, la gardant « confinée dans un espace sombre, la maltraitant physiquement », l’appelant des noms antisémites et « mis en œuvre des tactiques de torture pour maintenir le contrôle » sur sa.

Le mannequin aurait poursuivi Manson pour avoir infligé intentionnellement une détresse émotionnelle et un faux emprisonnement, ainsi qu’une agression sexuelle et des coups et blessures. Un porte-parole de Manson a déclaré à TMZ : « Nous nions fermement les affirmations de Mme Smithline. Il y a tellement de mensonges dans ses affirmations que nous ne saurions pas par où commencer pour y répondre.

Cette relation, dans la mesure où il s’agissait d’une relation, a duré moins d’une semaine en 2010. « Le porte-parole a affirmé que Manson n’avait pas vu Smithline depuis 2010. Manson, de son vrai nom Bryan Hugh Warner, fait déjà face à trois autres cas d’agression sexuelle. Il a fait face à des allégations distinctes de viol et d’abus de la part de l’acteur de « Game of Thrones » Esme Bianco, de son ancienne assistante Ashley Walters et d’un accusateur anonyme.