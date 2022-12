La chanteuse américaine JVKE s’associe à la star de Nikamma Shirley Setia pour un nouveau projet

L’auteur-compositeur et producteur nominé aux GRAMMY JVKE a sorti un tout nouveau remix du single à succès “golden hour” avec la chanteuse et actrice indo-néo-zélandaise Shirley Setia. Produite par JVKE, Golden Hour est une chanson d’amour classique qui met en évidence la capacité de JVKE à exprimer des sentiments de romance et de beauté à travers ses paroles. L’imagerie vivante est soutenue par un arrangement instrumental complexe d’un piano et de cordes qui se construit tout au long de la piste.

Lors de la sortie de Golden Hour, JVKE a partagé “C’est peut-être ma chanson préférée que j’ai jamais écrite. Cela ressemble à une pause dans le temps, avec toute votre attention sur cette personne spéciale. le soleil brille… c’est votre heure d’or. Je voulais capturer l’émotion que vous ressentez lorsque vous voyez quelque chose de beau. Ce sentiment est Golden Hour.





S’exprimant sur le remix, Shirley Setia a déclaré: «Cela a été une expérience enrichissante de travailler avec JVKE. Collaborer avec lui pour son ‘golden hour’ qui est déjà une chanson massivement populaire, est un sentiment incroyable. Celui-ci marque une collaboration spéciale où j’ai pu ajouter la touche indienne locale à ce beau morceau. Je suis vraiment ravi de voir comment mes fans du monde entier y réagissent et atteignent un tout autre public, et j’espère que tout le monde aimera cela autant que nous l’avons fait.

JVKE a ajouté: “Quand j’ai entendu ce que Shirley avait fait avec l’heure d’or, j’ai été étonné de voir comment elle avait pris quelque chose de si cher pour moi et avec ses propres contributions avait fait s’épanouir la chanson dans sa toute nouvelle et belle chose. elle vraiment est un talent particulier.

L'”heure dorée” originale est déjà un single à succès dans le monde entier, ayant atteint plus de 250 millions de flux et plus de 3 milliards de vues sur YouTube, TikTok et Instagram, atterrissant dans le Top 40 du classement Billboard Global, le Top 50 du classement mondial Shazam, aux côtés des charts officiels aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Australie et en Nouvelle-Zélande jusqu’à présent. La piste vole également haut sur les ondes radio du monde entier, atterrissant actuellement dans le Top 20 du Top 40 des radios américaines.

La chanteuse et actrice néo-zélandaise d’origine indienne Shirley Setia – connue sous le nom de “la petite aux rêves pas si petits”, est réputée pour sa voix enchanteresse et sa présence captivante à l’écran. Décrite comme « la prochaine grande sensation de chant de Bollywood » par le magazine Forbes, Shirley a déjà eu une carrière éclectique en peu de temps alors qu’elle se prépare à sortir sa version unique de « l’heure dorée » avec JVKE. Elle est rapidement passée de la renommée initiale de YouTube à une artiste d’enregistrement à part entière, lançant ses débuts à Bollywood avec le morceau “Disco Disco (A Gentleman)”, sortant un single original primé “Tu Mil Gaya”, en collaboration avec Atif Aslam & DJ Chetas sur l’une des chansons les plus écoutées de l’année “Jab Koi Baat”, faisant des vagues dans le monde de la musique punjabi avec une collaboration supplémentaire avec Gurnazar Chatta sur “Koi Vi Nahi”, pour figurer sur le hit international Marshmello x Pratim hit “BIBA”, amassant plus de 200 millions de flux à ce jour. Shirley a également joué dans plusieurs émissions de télévision de premier plan telles que T-series Mixtape

Lire | La star de Cirkus, Pooja Hegde, affiche ses courbes sexy en sari rouge, la vidéo devient virale

La Pajama Popstar a également lancé sa carrière d’actrice avec le film Netflix ‘Maska’ en 2020, décrochant son premier rôle dans un film de Bollywood aux côtés de Shilpa Shetty et Abhimanyu Dassani dans ‘Nikamma’ en 2022, avant de continuer à faire ses débuts dans le Sud avec Naga Shaurya dans le a récemment publié “Krishna Vrinda Vihari”.