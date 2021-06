La chanteuse Abhijeet Bhattacharya appelle les juges à être « égocentrique », « inexpérimenté »

« Indian Idol 12 » ne semble pas pouvoir surmonter toutes les controverses qui l’ont entouré au cours des deux dernières semaines. Au début, c’était Amit Kumar qui avait dit qu’on lui avait demandé de féliciter les candidats même s’il pensait que leurs performances n’étaient pas assez bonnes et maintenant c’est le chanteur vétéran Abhijeet Bhattacharya qui a qualifié les juges d’inexpérimentés égocentriques.

Abhijeet Bhattacharya était récemment apparu dans l’émission en tant que juge invité avec Udit Narayan, le père d’Aditya Narayan qui est également l’hôte de l’émission. Il avait commenté l’émission à propos de la controverse d’Amit Kumar, affirmant qu’elle était exagérée, mais s’est ensuite mis en colère contre les juges de l’émission elle-même.

Dans une interview avec Bollywood Spy, il a déclaré qu’il n’était pas apparu plus tôt sur Indian Idol parce qu’il ne voulait pas partager la scène avec certaines personnes. Il a également déclaré qu’il avait dit au directeur créatif de l’émission qu’il ne cherchait pas de travail en leur demandant de l’amener dans l’émission, mais pensait que c’était quelque chose qu’il méritait.

« Je leur ai dit, je ne demande pas de travail, je demande ce qui m’appartient de droit. Les gens travaillent sous mes ordres. Je suis l’employeur. Ils appellent les gens qui ont chanté quatre chansons dans leur vie. Vous faites de ces gens des juges qui n’ont pas servi la musique. Ils ne sont que commerciaux. Ils ont donné des chansons à succès, mais ils n’ont rien donné à la musique », a déclaré Abhijeet.

Le chanteur a également déclaré que si RD Burman était vivant aujourd’hui, il n’aurait pas été appelé à chanter des émissions de téléréalité aujourd’hui. Il a dit qu’ils ne lui décernaient pas de récompenses et c’est la similitude entre lui, RD Burman et Kishore Kumar. « Personne ne nous reconnaît trois grands… Ces imbéciles s’exposent en m’ignorant », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que les chanteurs comme lui, qui ont énormément contribué à l’industrie de la musique, devraient faire partie des émissions de téléréalité et non ceux qui font la promotion de leurs propres chansons et albums et utilisent les candidats à leur propre avantage.