La chanteuse Aastha Gill regrette les rappeurs de bro-zoning Badshah et Raftaar

La chanteuse Aastha Gill, qui tourne actuellement pour ‘Khatron Ke Khiladi 11’ au Cap, a récemment exprimé ses regrets concernant le bro-zoning des rappeurs Badshah et Raftaar. Elle a collaboré avec les deux rappeurs sur des chansons comme « Dhup Chik » de « Fugly » et a livré des tubes avec Badshah comme « DJ Waley Babu » et « Buzz ».

Dans une récente interview à Star Radio, Aastha Gill a déclaré qu’elle avait fait de Badshah et Raftaar ses frères à un très jeune âge et qu’elle avait appris sa leçon maintenant et qu’elle ne broderait personne des plateaux de « Khatron Ke Khiladi 11 ».

L’animatrice de radio Siddharth Kannan avait interrogé Aastha sur le bro-zoning de Badshah et Raftaar, ce à quoi elle a répondu: « Uss time main chhoti thi, mujhe réalise nahi hua. Main aaj tak regrette karti hoon. Toh maine Khatron Ke Khiladi mein aake ek bhi bhai nahi banaya. Bohot ho gaya (j’étais très jeune alors, je n’avais pas réalisé ce que je faisais. Je le regrette jusqu’à ce jour, alors je me suis assuré de ne bro-zoner personne à Khatron Ke Khiladi. Assez, c’est assez). «

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait développé une romance ou un lien spécial avec quelqu’un sur les tournages des co-concurrents de « Khatron Ke Khiladi 11 », Aastha a déclaré: « Honnêtement, je suis si mauvaise dans cette romance-vomance. Kyunki humesha aise bhai wale zone mein reh gayi yaar. Mereko romance karna aata salut nahi hai, flirt karna aata salut nahi hai (je suis toujours coincé dans cette zone de frère. Je ne sais pas comment flirter ou romance). Mais j’ai fait tellement de souvenirs. Sabke saath dance-vance khoob kiya maine. Chalo, dance hi kare. Baaki toh mere bas ka kuch bhi nahi hai (j’ai beaucoup dansé avec tout le monde. J’ai pensé : « Laisse-moi au moins danser car je ne suis clairement pas doué pour flirter » ). »

Badshah et Aastha ont également sorti une chanson ensemble « Paani Paani » qui est en tête des charts. La vidéo présente Badshah avec Jacqueline Fernandez. Aastha a également posté une vidéo avec Badshah sur son Instagram où on peut les voir chanter une version parodique de « Peaches » de Justin Bieber.

Aastha est l’un des candidats de ‘Khatron Ke Khiladi 11’, avec Shweta Tiwari, Abhinav Shukla, Divyanka Tripathi, Rahul Vaidya, Nikki Tamboli et d’autres. Elle avait précédemment exprimé qu’elle hésitait à participer à l’émission, mais a ensuite accepté car cela l’aiderait à gagner un public.