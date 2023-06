La chanson Tum Kya Mile de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani donne des vibrations à Yash Chopra, les fans appellent Ranveer-Alia Bhatt le nouveau « SRK-Kajol »

Mercredi, les créateurs de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani ont sorti la chanson Tum Kya Mile avec Alia Bhatt et Ranveer Singh. Partageant la chanson, Karan Johar a écrit : « Toute histoire d’amour mérite une chanson d’amour appropriée ! Et je suis béni que #TumKyaMile soit arrivé à notre kahaani – #RockyAurRaniKiiPremKahaani ! La chanson est sortie maintenant ! Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, dans les cinémas le 28 juillet. »

Regarder la chanson :





La chanson a rendu les internautes nostalgiques, ils ont appelé Alia et Ranveer nouveau « SRK et Kajol ». L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Ça me rappelle SRJ-Kajol. » Le deuxième a dit : « Enfin, le vrai Bollywood est de retour. » Le troisième a dit: « Jolies paroles + Beau fond + Beau héros + Belle héroïne + Belle voix – Brillant. »

Mercredi matin, Karan Johar s’est rendu sur Instagram et a écrit une note émotionnelle sur la chanson. Il a écrit: « Je me souviens qu’au tout début, mon instinct était que je voulais filmer une chanson d’amour qui rendrait hommage sans vergogne à mon gourou Yash Chopra…. L’esprit évolué pensant dirait » vous ne pouvez pas l’égaler ou même oser imitez-le » mais le fan boy et l’amoureux ardent de la neige, des mousselines, des endroits magnifiques du Cachemire et de la pure romance ont eu raison de moi… Pritam Dada et moi aspirions à une chanson pour les âges des âges et c’était sans excuse ou ce ne serait pas vrai…





Il a en outre ajouté : « Ma plus profonde gratitude à Vaibhavi Merchant qui a obtenu le mémo mieux que moi et a complètement pris en charge et étant elle-même une amoureuse de Yash Chopra… elle a donné son cœur à notre chanson… C’est aussi le premier tournage qu’Alia a fait après la naissance de son ange et je reste en excuses pour l’avoir gelée dans les mousselines de Manish Malhotra… par sympathie, je suis tombé gravement malade pendant le tournage (une punition karmique peut-être) Ranveer était nerveux car c’était sa première chanson d’amour de montagne synchronisée sur les lèvres mais c’était un vrai soldat … Nous sommes donc de retour dans les vallées pour une chanson ishq wala lip sync chiffon saree…

« J’espère que tu ressens l’amour autant que nous avons ressenti le froid… Celui-ci est pour toi, oncle Yash… Ton fan pour toujours, Karan », a-t-il conclu.