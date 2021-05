La chanson-titre Radhe de Salman Khan est sortie, Disha Patani ajoute du glamour à la chanson – Regarder | Actualités des films

New Delhi: La superstar Salman Khan est prête à divertir à nouveau ses fans avec le prochain acteur ‘Radhe: Your Most Wanted Bhai’. Le film est une sortie de l’Aïd et sortira sur les écrans le 13 mai 2021. Radhe met également en vedette Disha Patani, Randeep Hooda et Jackie Shroff dans les rôles principaux.

Les créateurs de Radhe: votre bhai le plus recherché ont dévoilé la chanson titre du film et il va sans dire que tout le monde en parle déjà. Regardez Radhe Title Track ici:

La chanson titre de Radhe est à la 23e place sur YouTube dès sa sortie et a recueilli 2 518 767 vues en seulement 5 heures.

La chanson a été composée par Sajid Wajid et est chantée par Sajid. Mudassar Khan est le chorégraphe et Sajid a également écrit les paroles. L’actrice Disha Patani a ajouté le glamour et le courage à la chanson tandis que Sallu Bhai mène le peloton dans son propre style.

Le film est réalisé par Prabhu Deva. Il a été produit par Salman Khan, Sohail Khan et Atul Agnihotri. Radhe met en vedette Salman Khan, Disha Patani, Randeep Hooda, Jackie Shroff et Megha Akash dans les rôles principaux.

Radhe: Your Most Wanted Bhai sort simultanément sur ZEE PLEX, ZEE5 avec une sortie en salles.