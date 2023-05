Lorsque les fans de Taylor Swift affirment que le chanteur sauve des vies, ils peuvent le prouver par la science.

Selon l’American Heart Association (AHA), le succès de Swift en 2019, « The Man », a juste le bon rythme pour effectuer la RCR.

« The Man » enregistre à 110 battements par minute, ce que l’AHA cite comme le bon rythme pour effectuer des compressions thoraciques.

Dans une publication Instagram, l’organisation exhorte les gens à « être l’homme » et à agir si quelqu’un s’effondre.

TAYLOR SWIFT CRIE PENDANT LE CONCERT DE LA TOURNÉE ERAS POUR QUE LE GARDE DE SÉCURITÉ ARRÊTE DE HARCÈLER LE FAN

« Si vous voyez un adolescent ou un adulte s’effondrer, appelez le 911, puis appuyez fort et vite au centre de la poitrine. Une chanson avec 100-120 battements par minute – comme « The Man » de Taylor Swift – peut vous aider à garder le bon rythme « , disait la légende.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

La chanson de Swift rejoint les rangs d’autres succès populaires qui se situent entre 100 et 120 battements par minute, notamment « Stayin ‘Alive » des Bee Gees, « Crazy in Love » de Beyonce et « Dancing Queen » d’ABBA.

La chanteuse est au milieu de sa tournée Eras, où des milliers de fans se sont réunis semaine après semaine dans des stades à guichets fermés à travers le pays pour se balancer sur les chansons de Swift.

TAYLOR SWIFT TICKET SNAFU CONDUIT LE PAPA DU MASSACHUSETTS À DÉPENSER 21 000 $ POUR DES SIÈGES DE DERNIÈRE MINUTE

Hier soir, lors de sa performance au Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, Swift a donné aux fans une rare mise à jour personnelle avant de jouer l’une de ses nouvelles chansons.

Dans plusieurs vidéos enregistrées par des fans, Swift a déclaré: « Je n’ai jamais été aussi heureux de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Et je veux juste vous remercier d’en faire partie. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a poursuivi: « Je ne sais pas, ce n’est pas seulement la tournée. J’ai juste l’impression que ma vie a enfin un sens. »

« Alors, j’ai pensé que je jouerais cette chanson, qui me rappelle beaucoup de souvenirs vraiment heureux », a-t-elle conclu, avant de commencer à jouer « Question…? » de son dernier album, « Midnights ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon certaines rumeurs, Swift aurait récemment commencé à sortir avec le chanteur britannique Matt Healy, peu de temps après avoir mis fin à sa relation de six ans avec l’acteur Joe Alwyn.

Bien que les représentants de Swift n’aient pas répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital lorsque l’histoire a éclaté plus tôt ce mois-ci, l’équipe de Healy a déclaré qu’elle n’avait « rien à ajouter ».