La chanson « Saami Saami » de The Rise fait sensation

Salué comme le béguin national de l’Inde, Rashmika Mandanna a réussi à laisser un impact durable même dans un rôle dé-glam comme Srivalli du méga-blockbuster ‘Pushpa: The Rise’ face à la superstar du Sud Allu Arjun.

Sa chanson « Saami Saami » est devenue une sensation nationale et a même été tendance sur toutes les plateformes de médias sociaux. Il avait enregistré plus de dix millions de vues en moins de 24 heures après sa sortie.

Exprimant sa gratitude, Rashmika Mandanna a déclaré: « La quantité d’amour que j’ai reçue pour ma chanson Saami Saami est écrasante. Je voudrais remercier tous mes fans d’avoir rendu la chanson si réussie et de m’avoir aimé. J’ai passé un bon moment à tourner pour Saami et je me souviens d’avoir répété pendant de longues heures pour donner le meilleur de moi-même au numéro plein d’entrain. Ces derniers jours, j’ai vu tellement d’entre vous faire le crochet sur les réseaux sociaux, ce qui me ramène à l’époque du tournage de Pushpa. Tout l’amour que j’ai reçu des gens du monde entier rend la chanson super spéciale et mémorable ! »

L’actrice a été félicitée pour avoir réussi la chorégraphie dans son style signature avec des centaines de fans et d’utilisateurs de médias sociaux recréant les étapes de la chanson populaire qui est devenue une sensation de masse.

Avec le succès massif de « Pushpa: The Rise », Rashmika a suscité des vagues d’appréciation et d’éloges de partout, et est à juste titre présenté comme « The Next Big Thing in Bollywood ». Elle fera ses débuts à Bollywood avec « Mission Majnu » et « Goodbye ».