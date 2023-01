La chanson RRR Naatu Naatu obtient la nomination aux Oscars 2023: Chiranjeevi, Sai Dharam Tej et d’autres envoient leurs meilleurs vœux au SS Rajamouli et à son équipe [VIEW TWEETS]

Encore une autre réalisation est débloquée par l’équipe RRR. Après avoir remporté gros aux Golden Globes 2023 et de nombreuses autres cérémonies de remise de prix internationales, RRR de SS Rajamouli avec Ram Charan et Jr NTR a fait son chemin vers l’Oscar 2023. La chanson Naatu Naatu a reçu une nomination dans la catégorie Meilleure chanson. Il est en concurrence avec des chansons comme – Applause de Tell It Like A Woman, Lady Gaga’s Hold My Hand de Top Gun: Maverick, Rihanna’s Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever et This Is A Life de Everything Everywhere All At Once. Les médias sociaux sont en effervescence avec les nouvelles car tout le monde se réjouit en ce moment. Des stars comme Chiranjeevi, Sai Dharam Tej et d’autres ont envoyé leurs meilleurs vœux à l’équipe RRR.

RRR de SS Rajamouli avec Ram Charan et Jr NTR fait partie des nominations aux Oscars 2023

RRR et Naatu Naatu sont à la mode sur Twitter avec des fans, des célébrités et tout le monde exprimant leur bonheur. Chiranjeevi s’est rendu sur Twitter et a déclaré que le film RRR était maintenant sur le point d’atteindre le sommet de la gloire cinématographique.

Félicitations les plus sincères pour LA nomination aux Oscars pour la meilleure chanson originale et le visionnaire et toute l'équipe derrière #NaatuNaatu & #RRR

Cela peut-il aller mieux #NaatuNaatu pour les nominations aux Oscars #RRR et vous avez ouvert la voie à l'avenir et toutes mes félicitations

C’est en effet un moment de fierté pour tous et maintenant tout le monde croise les doigts. J’espère qu’Oscar rentrera à la maison.