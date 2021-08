Fort de l’énorme succès du morceau soul « Raataan Lambiyan », « Shershaah » d’Amazon Prime Video est prêt à régner sur le cœur de tout le monde avec une autre chanson romantique « Ranjha ». La mélodie apaisante voit l’acteur Sidharth Malhotra et Kiara Advani, respectivement capitaine Vikram Batra et Dimple Cheema, mettre en scène à quel point il est difficile de laisser partir cette personne spéciale que vous aimez.

D’après la chanson, il semble que la douce histoire d’amour du capitaine Vikram Batra et de Dimple Cheema dans le film vous fera sûrement fondre le cœur. La vidéo montre l’amour entre Batra et Cheema alors qu’ils renforcent leur lien. Le clip se termine avec le reportage de Sidharth au travail dans son uniforme et une Kiara visiblement bouleversée qui la poursuit avec ses activités quotidiennes.

Composé et chanté par Jasleen Royal avec B Praak et des paroles sincères écrites par Anvita Dutt, ‘Ranjha’ est un morceau émouvant dédié à tous les charmants couples.

Découvrez le clip ici :

Réalisé par Vishnu Varadhan, « Shershaah » est inspiré de la vie du capitaine Vikram Batra (PVC) et met en vedette Sidharth Malhotra et Kiara Advani en tête avec Shiv Panditt, Raj Arjun, Pranay Pachauri, Himanshu Ashok Malhotra, Nikitin Dheer, Anil Charanjeett , Sahil Vaid, Shataf Figar et Pawan Chopra dans des rôles pivots.

A l’occasion de Kargil Vijay Diwas, l’équipe de ‘Shershaah’ s’est envolée pour Kargil pour lancer la bande annonce de ‘Shershaah’. En partageant la bande-annonce sur son compte Instagram, Sidharth Malhotra a écrit : « La bande-annonce de Shershaah, le capitaine Vikram Batra en service ! L’attente est enfin terminée, je suis honoré de vous présenter l’histoire légendaire de notre héros de guerre de Kargil.

À propos du film, lors du lancement de la bande-annonce, Karan Johar a déclaré : « « Shershaah » est l’histoire vraie d’un héros de guerre dont l’esprit indomptable et la bravoure ont apporté la victoire à notre nation. Ses sacrifices sont inestimables et sa vie est une inspiration pour les générations à venir. Nous sommes extrêmement heureux d’avoir trouvé un foyer pour ce que je crois être une véritable merveille cinématographique, dans Amazon Prime Video, et sommes ravis de marquer le début d’un nouveau chapitre de notre relation avec eux. ‘Shershaah’ est notre hommage à la valeur de nos soldats et j’espère que le cœur de chaque spectateur se gonfle de fierté en regardant ce film ».

Coproduit par Dharma Productions et Kaash Entertainment, Shershaah sera présenté en première dans 240 pays et territoires le 12 août 2021 exclusivement sur Amazon Prime Video.