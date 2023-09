La chanson romantique Hum Toh Deewane d’Elvish Yadav et Urvashi Rautela est sortie, les internautes disent « saste Aishwarya Rai-Salman Khan »

On peut voir Elvish Yadav et Urvashi Rautela recréer la scène Aankhon Ki Gustakhiyan d’Aishwarya Rai et Salman Khan dans leur nouvelle chanson Hum Toh Deewane.

Elvish Yadav, vainqueur de Bigg Boss OTT Saison 2, a sorti, le jour de son anniversaire, sa nouvelle chanson romantique Hum Toh Deewane qui met en vedette Urvashi Rautela. Partageant la vidéo, Elvish Yadav a écrit : « system set hai !! Bhai ke anniversaire par, tohfa Kabool karo.

Dans l’une des scènes, on peut voir Elvish et Urvashi recréer la scène emblématique d’Aishwarya Rai et Salman Khan de la chanson d’Aankhon Ki Gustakhiyan de leur film Hum Dil De Chuke Sanam. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi à la chanson, l’un d’eux a écrit : « saste Aishwarya Rai-Salman Khan ». Le deuxième a dit : « N’est-ce pas une copie sasta d’Aish Salman. »





La troisième personne a commenté : « Kahan Madame Ji aap Salman Aur Aishwarya Ki Barabari Karne Nikal Pade. » Le quatrième a dit : « Salman bhai ne ye sab karke chord Diya hai. » Le cinquième a dit : « Chachi, ils sont tous les deux une version améliorée, alors vivez dans vos limites. »

Pendant ce temps, Elvish Yadav a réagi après qu’Asim Riaz se soit indirectement moqué de lui lors de son concert live et lui ait montré son majeur. Le YouTuber l’a critiqué et a dit « saamne baith ke baat karo toh hum bataayein bhi ».

Lors de son concert, Asim Riaz a été entendu dire : « Personne ne peut me remplacer, moi et Sidharth Shukla ». Tout en interagissant avec le public, Asim Riaz a déclaré : « Aucun corps putain de roi ne peut prendre mon espace ou celui de Sidharth Shukla. RIP frère. On l’a également entendu s’en prendre aux adeptes d’Elvish et battre des records en venant en direct sur YouTube. Maintenant, Elvish, lors de son live Insta, a critiqué Asim Riaz et lui a dit que si vous avez du courage, asseyez-vous devant moi et parlez.

Lors du Met Gala 2023, Urvashi Rautela a été appelée Aishwarya par les médias internationaux. Dans une vidéo virale, Urvashi a été capturée en train de réagir à un média français l’appelant « Aishwarya » sur le tapis rouge. Dès que la vidéo du tapis rouge est devenue virale, une certaine partie des internautes l’a trouvée déplaisante et offensante.