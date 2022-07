La chanson record “Gangnam Style” fête ses 10 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Vendredi a marqué 10 ans depuis la sortie de “Gangnam Style”, la chanson qui a pris d’assaut le monde en 2012 et qui était incontournable à chaque fête.

La chanteuse sud-coréenne, Psy, a sorti la chanson le 15 juillet 2012, et c’est devenu un phénomène instantané. La chanson était si populaire qu’elle est devenue la première vidéo publiée sur YouTube à atteindre 1 milliard de vues et a été la seule vidéo à détenir cet honneur pendant une année entière jusqu’à ce que le clip de Justin Bieber pour “Baby” atteigne également 1 milliard de vues.

“Être le premier artiste à atteindre 1 milliard de vues sur YouTube était un sentiment extraordinaire il y a 10 ans, et c’est toujours le cas aujourd’hui”, a déclaré Psy dans un communiqué publié par YouTube. “Avoir joué un rôle en ouvrant la voie à la musique de toutes sortes pour transcender les frontières est un véritable honneur.”

Il a fallu moins de six mois pour que la vidéo atteigne 1 milliard de vues et se situe actuellement à 4,47 milliards de vues et figure dans la liste des 5 vidéos les plus vues de YouTube.

AMERICAN MUSIC AWARDS COURONNE LE GROUPE SUD-CORÉEN BTS ARTISTE DE L’ANNÉE

Selon YouTube, lorsque la chanson était la plus populaire, elle atteignait 14,8 millions de vues en une journée et compte toujours environ 900 000 vues par jour.

La chanson a fait de Psy un succès du jour au lendemain, et bientôt il est apparu dans tous les talk-shows de fin de soirée en chantant la chanson et en démontrant la danse emblématique dans la vidéo. La danse elle-même est devenue aussi populaire que la chanson, avec des gens partout essayant d’apprendre à la faire.

La popularité de “Gangnam Style” a été le précurseur de l’engouement pour la K-Pop qui a depuis frappé les États-Unis, comme en témoigne le succès de groupes comme BTS et Blackpink.

Psy affirme que ces artistes ont pu faire ce qu’il n’était pas et rester pertinents à l’étranger après leur percée initiale.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Il y a des cas où la chanson gagne en popularité et des cas où la [artist] gagne en popularité, et la longévité est beaucoup plus longue dans ce dernier”, a déclaré Psy lors d’une conférence de presse pour son dernier album. “” Je suis très fier d’avoir joué un rôle en tant que déclencheur. BTS m’a remercié pour cette partie plusieurs fois, donc j’en suis fier.”

Alors que “Gangnam Style” était le plus grand succès de Psy aux États-Unis, il a pu trouver le succès en tant que musicien en Corée du Sud. Il avait déjà du succès avant la sortie de “Gangnam Style”, et après avoir sorti plus de musique en 2015 et 2017, Psy a fondé son propre label appelé P Nation.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

P Nation est depuis devenu l’une des maisons de disques les plus prospères de Corée du Sud. Certains des artistes qu’il représente incluent Hyuna, Dawn, Crush et Heize.