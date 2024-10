La chanson qui a fait pleurer Han Kang, prix Nobel, redevient virale

La chanson qui a fait pleurer l’auteur prix Nobel Han Kang

La chanson avait déjà été un énorme succès bien avant, donc la qualifiant de bénéficiaire de l’auteur Han Kang cela pourrait être un peu exagéré. Cependant, grâce à ses paroles profondément émouvantes, qui ont fait pleurer même l’auteur lauréat du prix Nobel, il connaît aujourd’hui un retour en force dans les charts, et les gens le redécouvrent.

La chanson en question est « Comment puis-je aimer le chagrin, tu es celui que j’aime » par AKMU (Akdong Musician), l’un des meilleurs duos de K-pop.

Le duo fraternel AKMU a sorti cette chanson en 2019, et elle connaît aujourd’hui un regain d’intérêt important, grâce à ce qu’on pourrait appeler « l’effet Han Kang ».

Un excellent exemple de cette résurgence est le « Melon Chart », l’une des principales plateformes musicales coréennes. La chanson est entrée de manière inattendue dans le top 30 du « Melon Top 100 » dans la nuit du 10 octobre, le jour même où Han Kang a remporté le prix Nobel de littérature. Il poursuit sa progression et atteint la 22ème place le 13 octobre.

Le retour impressionnant de l’AKMU dans les charts semble avoir été déclenché par Han Kang, qui a fait l’éloge de la chanson en lisant ses paroles à haute voix et en la comblant de compliments. Cela l’a marqué comme la « chanson choisie par Han Kang ».

Han Kang est déjà apparue sur la chaîne YouTube officielle de son éditeur, Munhakdongne, en 2021 pour promouvoir son roman. «Je ne fais pas mes adieux». Elle a mentionné qu’elle avait écouté la chanson de l’AKMU pendant qu’elle écrivait et l’a qualifiée de « chanson qui m’a ému jusqu’aux larmes », ce qui a attiré beaucoup d’attention.

Han Kang a expliqué : « Après avoir terminé la première version, je suis monté dans un taxi et cette chanson est passée. Je la connaissais bien et c’était une chanson célèbre, mais le dernier couplet m’a frappé avec un sens complètement différent, et avant que je je le savais, les larmes coulaient. »

« Comment puis-je aimer le chagrin, tu es celui que j’aime » était la chanson titre du troisième album studio d’AKMU, ‘Voile’sorti en septembre 2019.