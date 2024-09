La chanson que Linda Ronstadt aimait mais ne voulait pas chanter

(Crédits : Far Out / Rob Bogaerts / Anefo)

Linda Ronstadt possède une de ces voix d’or qui peuvent sublimer même une liste de courses. Sa voix est si captivante que les artistes se bousculent pour l’entendre chanter leurs chansons et les transformer avec ses superbes sonorités folkloriques. Avec autant d’offres sur la table, elle n’a jamais eu besoin d’écrire ses propres chansons – elle pouvait simplement choisir un morceau qui lui plaisait et le rendre unique. Mais si chanter était sa carrière, il y avait des moments où son amour profond pour la musique exigeait un moment d’intimité.

C’est un sentiment que tous les fans de musique connaissent bien. Parfois, une chanson est tellement géniale qu’on a envie de la crier sur tous les toits. On veut que le monde entier l’entende et l’aime aussi, on veut désespérément faire sa part pour faire d’un certain morceau spécial un hit plus connu, on se demande pourquoi diable la communauté musicale a permis qu’il soit, à notre avis, si sous-estimé.

Mais parfois, une chanson touche une partie spécifique de votre âme qui semble instantanément trop précieuse pour être partagée. Certaines œuvres d’art nous touchent si profondément et sont tellement en phase avec notre fonctionnement intérieur et nos pensées que l’idée de les partager semble trop révélatrice et vulnérable. Au lieu de cela, vous préférez les garder pour vous, comme un secret à apprécier dans l’intimité de votre propre monde.

Ronstadt avait ça aussi. Même si elle a construit toute sa carrière en reprenant des chansons qu’elle aimait d’autres artistes, de temps en temps, elle aimait tellement un morceau qu’elle ne se sentait pas à l’aise pour y mettre sa voix. Elle avait l’impression que la chanson ne lui appartenait pas, alors elle voulait la garder intacte et simplement en profiter comme n’importe quel autre fan de musique.

« Je suis tombée amoureuse de certaines chansons que je n’aurais pas dû chanter », a-t-elle confié à Alta, « comme Sail Away de Randy Newman ». Si l’on prend comme exemple le titre de 1972 de Newman, on peut dire que cette chanson est considérée comme l’une de ses meilleures. Le morceau est à la fois politique et subtilement cru, car les paroles abordent les idéaux de l’Amérique face aux réalités de la société et de l’histoire sombre du pays. C’est l’une des ballades au piano classiques de Newman, mais les paroles sont de proportions épiques et constituent un véritable modèle de narration musicale.

C’est quelque chose que Ronstadt aimait mais n’a pas ressenti le besoin de lui consacrer sa voix. Peut-être est-ce parce qu’elle vient d’une famille de pionniers avec sa propre histoire complexe et sa propre relation à l’Amérique, ce qui rend sa relation personnelle aux paroles trop complexe, surtout lorsqu’il s’agit d’une chanson qui parle principalement des luttes des Noirs américains. Ou peut-être est-ce parce qu’elle aimait simplement la chanson et qu’elle sait que tous les morceaux qu’elle aime n’ont pas besoin d’être réutilisés pour sa propre carrière.

C’est une relation complexe : la décision de Ronstadt de chanter des chansons et de les aimer en paix. « Cela peut être juste une phrase qui exprime quelque chose que je ressens fortement. Ou la façon dont les accords sont exprimés qui me fait ressentir quelque chose d’autre », a-t-elle déclaré à propos de ce qui l’a poussée à vouloir reprendre un morceau, affirmant que tout cela devait se résumer à ses goûts personnels. Mais en tant que fan de musique et créatrice de musique, elle compare l’amour d’une chanson à quelque chose de plus grand et de plus beau que l’amour d’une personne, car elle dit : « Cela dure beaucoup plus longtemps et vous avez une relation beaucoup plus honnête avec elle. »

Sujets connexes