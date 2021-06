La chanson ‘Paani Paani’ de Badshah et Jacqueline Fernandez franchit 100mn de vues sur YouTube | Nouvelles des gens

New Delhi : Le clip du dernier morceau du rappeur Badshah et de la chanteuse Aastha Gill, « Paani Paani », mettant en vedette la star de Bollywood Jacqueline Fernandez, a dépassé les 100 millions de vues sur YouTube.

La chanson est tombée 12 jours en arrière le 8 juin et compte actuellement 10 41 82 793 vues et 1,7 million de likes sur le site de streaming vidéo.

La vidéo a été tournée dans des lieux pittoresques de Jaisalmer et figure dans la liste des tendances sur YouTube depuis sa sortie.

Le morceau plein d’entrain a été écrit et composé par Badshah et enregistré avec les voix du rappeur et d’Aastha Gill.

Le clip marque la deuxième collaboration de Badshah avec Jacqueline à nouveau « Genda Phool ».

« Le processus de création de Paani Paani et de tournage a été un beau voyage. Quand Aastha (Gill) et moi avons enregistré la chanson, nous savions que nous avions quelque chose d’unique entre nos mains, et je voulais seulement que Jacqueline en fasse partie. » Badshah avait dit plus tôt, sur le casting de l’actrice de Bollywood dans la vidéo.