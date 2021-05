La chanson ‘Mere Liye’ de Sidharth Shukla-Sonia Rathee est une histoire d’amour et de chagrin

La première chanson de la franchise très attendue et la plus aimée d’ALTBalaji «Broken But Beautiful 3» intitulée «Mere Liye» est sortie. Il présente les complexités de la relation de Rumi (Sonia Ratheee) et d’Agastya (Sidharth Shukla).

Composée, chantée et écrite par le polyvalent Akhil Sachdeva, la composition a tous les ingrédients pour être un hit parmi les mélomanes. La voix mélodieuse d’Akhil correspond à l’ambiance de la chanson, et ses paroles font de «Mere Liye» une entrée potentielle dans la liste de lecture de tous les romantiques purs et durs. La description officielle de la mélodie se lit comme suit: « L’intensité de l’amour de Rumi et Agastya + la touche magique d’Akhil = #MereLiye. Écoutez cette chanson émouvante de # BrokenButBeautifulS3 maintenant. »

D’après ce que nous pouvons voir dans la vidéo, la chanson parle de l’obsession et du déni d’Agastya envers Rumi et arrive à un point où il raconte son histoire sur lui et Rumi. La chanson mélodieuse parle de l’essence et du sentiment de l’amour.

Akhil Sachdeva dit, «Mere Liye» était la dernière chanson à être faite pour l’album. Les créateurs voulaient une chanson déchirante, et je suis heureux qu’ils m’ont permis d’explorer. C’est une mélodie très déchirante et puissante. La chanson sera toujours spéciale parce que le jour où j’ai commencé à la faire, j’ai perdu ma sœur contre Covid. Je ne savais pas si j’étais prêt à le faire, mais je pense que toute l’ambiance m’a poussé à jouer la chanson et c’est comme ça qu’elle est devenue ce qu’elle sonne en ce moment. Il y a beaucoup d’émotions personnelles qui y sont attachées et cela va bien avec la personnalité de Sidharth et l’ambiance générale de la série. Je dédie cette chanson à ma sœur. «

«Mes deux chansons ‘Tere Naal’ et ‘Mere Liye’ sont des mélodies puissantes avec une grande valeur sonore et de production. Je m’attends à ce que mes deux chansons soient gagnantes. La ligne de crochet des chansons a déjà gagné les cœurs», ajoute-t-il.

«Broken But Beautiful 3» est l’histoire d’Agastya Rao et Rumi Desai – deux personnes de mondes très différents. Non seulement leurs mondes sont séparés, mais ils sont également un contraste complet les uns par rapport aux autres. C’est un artiste en difficulté; c’est une pauvre petite fille riche. Mais malheureusement, les contraires s’attirent. Tous deux savaient ce qu’ils voulaient, mais pas ce dont ils avaient besoin.

Finalement, ils ont tous deux connu l’amour et le chagrin. L’amour est venu les chercher alors qu’ils poursuivaient leurs obsessions. Et leur voyage est bouclé quand ils se rendent compte tous les deux qu’il est trop difficile de tomber amoureux que d’y tomber.

Produit par Sarita A Tanwar et Niraj Kothari de 11:11 Productions et réalisé par Priyanka Ghose, ‘Broken Beautiful 3’ met en vedette Sidharth Shukla, Sonia Rathee avec Ehan Bhat, Jahanvi Dhanrajgir, Manvir Singh, Taniya Kalra & Saloni Khanna dans des rôles de premier plan et devrait sortir le 29 mai.