La chanson Lost Myself at a Diddy Party de Justin Bieber est-elle réelle ?

Les accusations contre Sean « Diddy » Combs s’intensifient, et toutes les personnes qui ont eu une relation avec lui au fil des années sont passées au microscope. Justin Bieber fait partie de ces personnes, mais une chanson qui semble être celle de la pop star canadienne est devenue virale pour toutes les mauvaises raisons, mais est-elle réelle ?

La chanson mystérieuse a fait le tour sur TikTok au cours du dernier week-end de septembre, quelques semaines après que Diddy ait été arrêté pour plusieurs accusations, notamment trafic sexuel et abus, et que les détails de ses désormais tristement célèbres soirées aient été dévoilés. Bieber aurait pris ses distances avec son ancien mentor, qui l’a pris sous son aile à l’âge de 15 ans.

Les paroles de la chanson susmentionnée sont les suivantes : « Je me suis perdu lors d’une soirée Diddy, je ne savais pas que c’était comme ça, j’étais là pour une nouvelle Ferrari, mais ça m’a coûté bien plus que mon âme, ça n’en valait pas la peine. toute la fortune et la renommée. Il a été utilisé rien que dans plus de 4 500 vidéos TikTok.

Selon à CBScependant, la chanson est probablement entièrement fabriquée. Les chercheurs ont soumis l’audio à divers logiciels de détection d’IA pour conclure que la chanson est fausse. « L’IA est [going to] être capable d’aider n’importe qui à créer une chanson facilement, plus rapidement et plus efficacement », a déclaré Stephen Stahl, co-fondateur d’Ai-SPY, au média. « L’inconvénient, c’est que tout le monde pourra créer une chanson. Le talent n’est donc plus une condition préalable pour construire une grande chanson.

Bieber et Diddy ont une histoire assez longue qui remonte à 2009. Bieber a posté un vidéo de lui traînant avec Diddy pendant 48 heures sur sa chaîne YouTube, bien que Diddy ait « refusé » de révéler ce qu’ils faisaient à l’époque. « Vous avez déjà vu le film 48 heures ? Tout de suite [Justin is] passer 48 heures avec Diddy, lui et son garçon », a déclaré le rappeur dans la vidéo. «Ils vivent des moments inoubliables.» Combs a ajouté : « Nous ne pouvons pas vraiment divulguer où nous traînons et ce que nous faisons. Mais c’est définitivement le rêve d’un jeune de 15 ans.