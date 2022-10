La chanson “Lift Me Up” de Rihanna rend hommage à Chadwick Boseman : écoutez – Hollywood Life

Voir la galerie





Le jour où Rihannaque les fans attendaient est enfin arrivé. Vendredi 28 octobre, Rihanna, 34 ans, a fait son retour très attendu à la musique avec la sortie de “Soulevez-moi», le premier single du Panthère noire : Wakanda pour toujours bande sonore. Arrivé des semaines après que la NFL a annoncé Rihanna comme tête d’affiche du Super Bowl LVII Halftime Show, “Lift Me Up” marque le premier nouveau morceau de Rihanna en plus de six ans. La chanson profondément émouvante et émouvante avait une touche spirituelle, inspirée de la musique d’église avec des éléments de piano et de harpe.

“Brûler dans un rêve sans espoir/Tiens-moi quand tu vas dormir/Garde-moi dans la chaleur de ton amour/Quand tu pars, garde-moi en sécurité/Saute et sauve”, chante-t-elle dans le premier couplet de la chanson, produite par Oscar gagnant Ludwig Goransson. « Soulevez-moi / Maintenez-moi vers le bas / Gardez-moi près / Sain et sauf », chante-t-elle ensuite dans le refrain de la piste au tempo ralenti.

“Lift Me Up” a été écrit en hommage “à la vie extraordinaire et à l’héritage de Chadwick Boseman” par TemsGoransson, Rihanna et Panthère noire : Wakanda pour toujours directeur Ryan Coogler, selon le communiqué de presse envoyé pour annoncer la nouvelle chanson. La chanson a été enregistrée dans cinq pays et a été produite par Göransson. “Après avoir parlé avec Ryan et entendu sa direction pour le film et la chanson, je voulais écrire quelque chose qui dépeint une étreinte chaleureuse de toutes les personnes que j’ai perdues dans ma vie”, a déclaré Tems. “J’ai essayé d’imaginer ce que ça ferait si je pouvais chanter pour eux maintenant et exprimer à quel point ils me manquent. Rihanna a été une source d’inspiration pour moi, donc l’entendre transmettre cette chanson est un grand honneur.

Le dernier single de Rihanna en tant qu’artiste principale est sorti en 2016. Cette année-là, elle a sorti son huitième album studio, Anti et elle a sorti “Sledgehammer”, un single pour le Star Trek au-delà bande sonore. Rih a sorti une poignée de singles promotionnels en 2017 et a travaillé avec quelques artistes au cours de l’année suivante. Elle a prêté sa voix à les nerds “Citron,” L’avenir « Égoïste », pour DJ Khaled pour “Wild Thoughts” (avec Bryson Tiller), et à PartyNextDoor’s Chanson de 2020 “Croyez-le”.

L’annonce de “Lift Me Up” a fait de Rihanna la principale tendance Twitter pendant des heures, car les fans étaient ravis d’avoir enfin de la nouvelle musique. Dire que les fans veulent un nouvel album est un euphémisme. La période de six ans entre Anti et marque maintenant le plus long que NAVY de Rihanna a passé entre les albums, car elle sortait généralement un nouvel album tous les deux ans. Le battage médiatique est, dans certains cas, devenu grossier. “Si l’un de vous tous, enfoirés, me pose des questions sur l’album une fois de plus alors que j’essaie de sauver le monde […] … à vue », a-t-elle déclaré en avril 2020 au plus fort de la pandémie de COVID-19.

Cependant, sa carrière musicale a pris du recul pour survivre à la pandémie de coronavirus, à son empire grandissant de la mode et de la beauté, ainsi qu’à son fils nouveau-né. Mais, pendant sa grossesse, Rih a laissé entendre aux fans que l’album est à venir.

« J’envisage mon prochain projet complètement différemment de la façon dont je voulais le présenter auparavant. Je pense que cette façon de faire me convient mieux, beaucoup mieux », a-t-elle déclaré. Vogue en 2022. “C’est authentique, ce sera amusant pour moi et cela enlève beaucoup de pression.”