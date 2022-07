La chanson ‘Kesariya’ rappelle à Twitter ‘Laaree Chhootee’ et nous ne pouvons pas l’entendre

Si la chanson Kesariya de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt vous a inquiété après la partie ‘love storiya’, attendez d’entendre l’autre chose “sus” à ce sujet. Twitter avait convenu pour la plupart que le croon émouvant d’Arijit Singh était correct sauf le morceau “love storiya” mais maintenant, après la révélation d’un utilisateur, cela aussi a été remis en question. Vous souvenez-vous d’Abhay Deol groovant sur Laaree Chhootee du groupe pakistanais Call dans son film Ek Chalis Ki Last Local sorti en 2007 ? Un utilisateur de Twitter passant par @Ctrlmemes_ a souligné que la mélodie de Kesariya y ressemble beaucoup.

Abe itna bhi copie mat karo #Kesariya pic.twitter.com/uNtaHKhylM — Ctrl C + Ctrl Mèmes 45 (@Ctrlmemes_) 17 juillet 2022

Manque de respect à laree chootee https://t.co/gZ40iIPsxW – Nikhil (@JoKeR_mufc) 18 juillet 2022

Pas étonnant que je fredonnasse laaree chooti hier toute la journée https://t.co/6GdSKGdN4R – GS (@missgumsum) 18 juillet 2022

Omg …… je savais que j’avais entendu cette chanson. @AbhayDeol est l’amour https://t.co/IDCP5mxm1g – Arnav (@arnavd70) 18 juillet 2022

Wtf feraient-ils ça #KyaHuaJoLareeChhuti est une émotion yaar, s’il vous plaît. Pura tune copie maar diya Avait prévu #kesariya être beaucoup mieux mais je savais qu’après le refrain trop hype que nous avons vu dans le teaser, la chanson ne répondrait pas vraiment aux attentes https://t.co/NrB1nbrZrQ — •~astha~• (@pahadichyeli) 18 juillet 2022

Certaines personnes ont dit que les deux morceaux ne se ressemblaient pas du tout.

Non, ce ne sont pas les mêmes car chacun est accentué à des points différents. Les lignes mélodiques peuvent être similaires car toutes les musiques ont le même choix de notes. https://t.co/sbr0TEB1WO — Maanchhe (@novemberbridges) 18 juillet 2022

Kuch bhi. Ça ne ressemble pas https://t.co/80RFHBp4NG – Hardik (@KyaSeKyaHoGya) 18 juillet 2022

La chanson Kesariya a été composée par Pritam et écrite par Amitabh Bhattacharya. De nombreux utilisateurs de Twitter ont pu être vus taguer Pritam pour obtenir des éclaircissements sur la prétendue “copie”. La chanson avait été assez médiatisée et les gens l’attendaient avec impatience. Depuis sa chute, Kesariya a donc fait l’objet de beaucoup d’examens, d’autant plus que les paroles de “love storiya” ont lancé les mèmes.

Les gens attendaient également de voir le nouveau couple informatique de Bollywood, Ranbir et Alia, se romancer sur grand écran pour la première fois depuis leur mariage.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.