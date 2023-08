La chanson Jamnapaar de Dream Girl 2: Pooja alias Ayushmaan Khurrana grésille dans ce numéro optimiste

Il est temps de danser sur la chanson la plus énergique de l’année alors que Jamnapaar éblouit nos écrans avec Fille de rêve 2 ! Une mélodie qui fera fredonner tout le monde ! La belle mélodie résonnera avec les mélomanes et la représentation visuelle a du punch avec Ayushmann danser gracieusement sur son air, un régal à ne pas manquer ! Jamnapaar apporte une nouvelle perspective au film et à son récit car il éblouit d’éclat et de vivacité, ce qui en fait une piste de danse préférée pour un public de tous âges.

La chanson Jamnapar est la combinaison de paroles et de musique non rythmée

La chanson est destinée à répandre la joie parmi tous avec sa combinaison de paroles et de musique entraînante. La chanson se vante de rythmes et d’excitation incroyables, le tout dans le but d’en faire une mélodie mémorable dans la suite. Les compositeurs ont mis leur cœur et leur esprit ensemble pour créer un chef-d’œuvre qui met tout en œuvre pour faire sourire tous nos visages. Préparez-vous à avoir cette mélodie gravée dans votre esprit et soyez prêt pour le tapotement de pied non-stop qui suivra lorsque vous tomberez amoureux de ‘Jamnapaar’.

Jamnapaar présente la composition musicale de Meet Bros, avec des voix fournies par Meet Bros, Neha Kakkar & Mannuni Desaï, Samaira Chandhoke. Les paroles de la chanson sont écrites par Kumaar, les parties anglaises de Jonita Gandhi et produites par Sourav Roy. Les polyvalentes Ayushmann Khurrana et Ananya Pandey sont sous les projecteurs alors qu’elles présentent la deuxième édition de « Dream Girl 2 » avec certains des talents les plus incroyables de l’industrie ! Cette fois, ils sont rejoints par une galaxie de talents qui promet une célébration du rire et du divertissement. Avec des stars comme Abhishek Banerjee, Paresh Rawal, Vijay Raaz, Manjot Singh, Rajpal Yadav, Seema PahwaManoj Joshi, Annu Kapoor et Asrani, le film est une centrale de prouesses d’acteur.

Regardez la chanson de Jamnapar ci-dessous :

Mené par Raaj Shaandilya et produit par les forces créatives Ektaa R Kapoor et Shobha Kapoor, Fille de rêvel 2 est une célébration tumultueuse du cinéma. Marquez vos calendriers pour le 25 août 2023, car Dream Girl 2 est prêt à emmener le public dans un voyage de rires, d’amour et de mélodies contagieuses.