La chanson inédite de Queen’s Freddie Mercury «Face It Alone» fera ses débuts en septembre: «Hiding in plain sight»

Reine Brian May et Roger Taylor Cette fin de semaine confirmé à la BBC que le groupe sortirait une nouvelle chanson mettant en vedette le regretté et légendaire leader du groupe Freddie Mercury appelé « Affrontez-le seul. »

Taylor l’a appelé « un petit bijou de Freddie », extrait des sessions de leur 13e album studio, « The Miracle », sorti en 1989. Mercury est décédé deux ans plus tard.

Taylor a déclaré dans l’interview qu’ils avaient « en quelque sorte oublié » la chanson, la qualifiant de « merveilleuse » et de « véritable découverte ».

Il a ensuite taquiné: « Je pense qu’il sortira en septembre. »

May a ajouté: « C’était un peu caché à la vue de tous. Nous l’avons regardé plusieurs fois et nous nous sommes dit: » Oh non, nous ne pouvons pas vraiment le sauver. Mais en fait, nous y sommes retournés et notre merveilleuse équipe d’ingénieurs s’est dit : « OK, nous pouvons faire ceci et cela. C’est comme une sorte d’assemblage de morceaux… Mais c’est beau. C’est touchant.

« C’est une pièce très passionnée », a convenu Taylor.

Dans sa revue de 1989, Rolling Stone a appelé « The Miracle » trop « embourbé par les synthétiseurs et les boîtes à rythmes cinglantes ». Mais la critique du magazine a salué les contributions du chanteur principal.

« Fondamentalement, ‘The Miracle’ est une vitrine pour Freddie Mercury et son amour des voix rapides et quasi opératiques. Et en effet, Mercury – en particulier sur la chanson titre – n’a jamais sonné mieux », lit-on dans la critique.

C’est un bon signe pour les fans qui anticipent « Face It Alone ».