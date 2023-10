Les Beatles se sont séparés il y a plusieurs décennies et il ne reste plus que deux membres vivants, mais ils sont sur le point d’en laisser un seul.

Jeudi, le site officiel des Beatles annoncé une chanson intitulée “Now and Then”. Mais voici le plus intéressant : la mélodie a été créée avec un logiciel audio IA qui capture la voix de John Lennon.

Quand sortira « Now and Then » ?

La nouvelle chanson des Beatles sortira le 2 novembre.

John Lennon a écrit et enregistré la démo avant son assassinat en 1980. Les limitations technologiques précédentes ne pouvaient pas séparer la voix de Lennon du piano, ce qui le rendait inutilisable pour l’ingénierie sonore. Cependant, le logiciel d’IA développé par le réalisateur Peter Jackson (et son équipe derrière) Les Beatles : revenez) a réussi à isoler la voix de Lennon, permettant ainsi aux Beatles de jouer une dernière fois en studio.

Les Beatles ont-ils consenti à cette chanson assistée par l’IA ?

Il y a eu des controverses autour de l’utilisation de l’IA pour créer des deepfakes audio, notamment une chanson du créateur anonyme Ghostwriter qui a utilisé les voix de Drake et The Weeknd. Mais une grande partie de l’indignation vient d’un manque de consentement. À l’inverse, les autres membres des Beatles ont été activement impliqués dans la réalisation de cette chanson générée par l’IA.

“C’était là, la voix de John, limpide. C’est assez émouvant. Et nous jouons tous dessus. C’est un véritable enregistrement des Beatles. En 2023, je travaille toujours sur la musique des Beatles et je suis sur le point de sortir une nouvelle chanson qui sera accessible au public. ” Je ne l’ai pas entendu, je pense que c’est une chose passionnante”, a déclaré Paul McCartney.

“C’était le moment le plus proche que nous ayons jamais été de le revoir dans la salle, donc c’était très émouvant pour nous tous”, a ajouté Ringo Starr.

Taquinés lors d’une interview avec McCartney en juin dernier, les fans des Beatles attendaient avec impatience plus de détails sur la chanson. Lennon avait enregistré une démo de la chanson avec sa voix et son piano dans les années 70, qui fut finalement donnée aux membres restants, McCartney, Starr et George Harrison dans les années 90 par la veuve de Lennon, Yoko Ono. La démo a été suspendue jusqu’à ce que les docu-séries de Jackson débloquent de nouvelles possibilités d’extraction de la voix de Lennon.

WingNut Films, la société de production de Jackson, a développé une technologie d’apprentissage audio automatique (MAL), qui démixe l’audio des séquences documentaires originales pour Revenir. Cela a permis aux cinéastes d’isoler et de remixer les instruments et les sons vocaux, y compris des extraits juteux de conversation. En appliquant la technologie MAL à la démo, Jackson et son équipe ont obtenu la qualité audio nécessaire pour réenregistrer la chanson avec les autres membres des Beatles.

Starr et McCartney ont complété la chanson en 2022 en ajoutant leurs propres parties et voix. La chanson incorporait également des enregistrements de guitare de George Harrison, décédé en 2001.

“S’il était ici aujourd’hui, Dhani et moi savons qu’il aurait rejoint de tout cœur Paul et Ringo pour terminer l’enregistrement de ‘Now And Then'”, a déclaré Olivia, la veuve d’Harrison.