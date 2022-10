La chanson du chanteur iranien rassemble les gens pour protester contre la mort de Mahsa Amini

Alors que les protestations contre le gouvernement iranien se multiplient, une chanson retentit, unissant des personnes du monde entier qui se battent pour – entre autres – les droits humains fondamentaux des femmes.

Baraye, qui se traduit par « pour » ou « à cause de » en persan, a été chanté par des dizaines de milliers de manifestants lors des manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini alors qu’elle était en garde à vue à Téhéran. La chanson a également été fréquemment utilisée dans les publications sur les réseaux sociaux relatives aux manifestations.

Dans un sens, la chanson est devenue un exemple du pouvoir de la musique dans les mouvements sociaux et de sa capacité à unir les gens pour une cause.

La chanson « résonne avec tant d’Iraniens parce qu’elle touche si poétiquement et magnifiquement à une gamme de questions qui nous concernent tous en tant qu’êtres humains », a déclaré Shiva Balaghi, historienne de la culture du Moyen-Orient à l’Université de Californie à Santa Barbara.

Shervin Hajipour, un chanteur bien connu en Iran, a publié la chanson sur son compte Instagram le 28 septembre. Les paroles sont composées de dizaines de tweets postés par des Iraniens exprimant pourquoi ils protestent. Chacun de ces tweets commence par “à cause de”.

Les protestations ont éclaté après la mort le 16 septembre d’Amini, une femme kurde de 22 ans. Elle était dans le coma après avoir été détenue par la police des mœurs du pays pour avoir prétendument porté son foulard de manière incorrecte.

Un manifestant coupe les cheveux lors d’une manifestation après la mort d’Amini, devant la porte de Brandebourg à Berlin le 23 septembre. (Christian Mang/Reuters)

“[Hajipour] apporté dans les tweets des gens ordinaires [and] leurs souffrances quotidiennes dans la musique », a déclaré Nasim Niknafs, professeur agrégé au département de musique de l’Université de Toronto, spécialisé dans la relation entre l’éducation musicale, la justice sociale et l’activisme.

Niknafs, qui a également publié des recherches sur la musique en Iran, voit une partie de la puissante résonance de la chanson dans l’émotion qu’elle véhicule, quelque chose qu’elle attribue à la propre expérience de Hajipour.

“Ce n’était pas une expérience hors du corps pour lui. Il vivait ces [hardships] vivant tous les jours dans le pays, il a donc apporté cela comme source d’inspiration.”

L’une des premières lignes de la chanson est : « Parce qu’à chaque fois nous avions peur d’embrasser nos amants dans la rue », faisant référence à l’illégalité de l’affection en public. Un autre dit : « À cause de la fille qui aurait aimé être un garçon.

“Même si vous ne l’avez pas vécu, vous en avez entendu parler. Je pense que c’est pourquoi cela a touché le cœur de tant de gens parce que, premièrement, c’était en temps réel ce que les gens disaient en Iran, mais c’est aussi des choses que vous avez entendues. avant », a déclaré Sahar Golshani, une podcasteuse irano-canadienne de Toronto qui s’identifie comme une militante et a aidé à organiser une manifestation à Toronto.

“Alors ça a vraiment touché au plus profond de votre âme quand vous avez entendu les paroles.”

REGARDER : Sahar Golshani a republié la vidéo de Shervin Hajipour après son retrait :

Golshani a déclaré que la chanson connectait les Iraniens, à la fois en Iran ou dans la diaspora, y compris elle-même. Bien qu’elle n’ait jamais vécu en Iran – ses parents sont partis avant sa naissance – elle dit qu’elle s’y sent toujours très attachée car depuis qu’elle est enfant, elle entend parler des difficultés de sa famille.

“Cela arrive à un point où vous vous dites:” Je dois faire quelque chose à ce sujet “”, a déclaré Golshani. “Cette chanson a été un peu comme un moment de baril de poudre pour beaucoup d’entre nous.”

40M de vues en 48h

Presque instantanément après la publication de la chanson le 28 septembre, elle est devenue virale, recueillant plus de 40 millions de vues en 48 heures sur Instagram avant d’être retirée. Des informations indiquaient que le chanteur de 25 ans avait été arrêté. Le 4 octobre, une déclaration publiée sur son histoire Instagram indiquait qu’il était en liberté sous caution, mais la chanson n’a jamais été republiée sur son profil.

Beaucoup font également circuler des liens sur les réseaux sociaux demandant qu’il soit nominé dans une nouvelle catégorie pour les Grammy Awards 2023 : meilleure chanson pour le changement social .

“J’aimerais que les Grammys reconnaissent [Hajipour’s] chanson. Une partie de sa popularité est que c’est juste une belle chanson”, a déclaré Balaghi.

Des gens allument un feu lors d’une manifestation à Téhéran le 21 septembre contre la mort d’Amini. (Agence de presse de l’Asie de l’Ouest/Reuters)

“L’idée qu’il a rassemblé les commentaires des médias sociaux, le crowdsourcing des paroles, parle vraiment du mouvement… Je l’ai entendu chanter dans les rues de [Los Angeles] par la communauté de la diaspora et dans les salles de classe de Téhéran par des collégiennes. C’est puissant. Cela parle à cette génération.”

Alors que les chansons et la musique sont un élément puissant des mouvements sociaux, l’Iran a une riche histoire culturelle avec l’art et continue de jouer un rôle important.

“La création musicale fait partie de la vie en Iran. C’est ainsi que les gens vivent leur vie… c’est ainsi qu’ils pensent et comprennent le monde qui les entoure”, a déclaré Niknafs.

“Même après la révolution de 1979, lorsque les institutions officielles n’étaient pas autorisées à avoir de la musique classique occidentale ou de la musique populaire, comme le jazz, le rock, le métal… la musique était toujours là, la poésie était toujours là”, a déclaré Niknafs. “Ils sont très intégrés dans le tissu de la société.”

Les femmes, la jeune génération à la tête du mouvement

Contrairement aux manifestations précédentes en Iran, les manifestations de Mahsa Amini ont été principalement dirigées par des femmes et de jeunes Iraniens.

En 2020, environ 37 % de la population iranienne avait moins de 25 ans, ce qui signifie qu’un nombre important de personnes vivant en Iran n’étaient pas en vie pendant la révolution iranienne de 1979 ou la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988.

Les experts ont déclaré que cela rend les jeunes générations plus intrépides lorsqu’elles sont le moteur de ce mouvement.

Des étudiants organisent un rassemblement à l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver mardi pour protester contre la mort récente d’Amini. (Ben Nelms/CBC)

“Cette génération n’est pas naïve. Ils connaissent les risques qu’ils prennent. Mais ils se soutiennent mutuellement pour opérer un changement fondamental”, a déclaré Balaghi. « L’un des chants de rue est : ‘N’ayez pas peur, n’ayez pas peur, nous sommes ensemble.’ C’est une lutte entre l’espoir et la peur, a expliqué un artiste en Iran. Et l’espoir est devenu plus grand que la peur.

Niknafs est d’accord, ajoutant que la chanson témoigne de leurs aspirations.

“Ils espèrent une vie meilleure et cela se reflète dans leur musique et la musique crée un espoir. C’est main dans la main”, a déclaré Niknafs.

Contrairement aux mouvements précédents en Iran, et malgré la dure répression d’Internet, la jeune génération a également trouvé le pouvoir dans l’utilisation des médias sociaux.

Beaucoup ont fait circuler des images et des vidéos de ce qui se passe en Iran pour faire passer leur message au public international.

“La génération Z et la génération Y ont une voix et un pouvoir au sein des médias sociaux pour amplifier leur voix”, a déclaré Golshani. “Ils voient comment les médias sociaux peuvent initier le changement.”