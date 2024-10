La chanson des Who, Pete Townshend veut la supprimer de l’histoire

(Crédits : Far Out / YouTube Still)

Il n’est pas nécessaire d’avoir une connaissance encyclopédique de Pete Townshend de The Who pour connaître la réputation du guitariste de partager ses opinions sans filtre. Bien qu’il se soit quelque peu adouci avec l’âge, rien n’était interdit au cours de ses jeunes années, en particulier le matériel de son propre groupe.

Townshend n’a jamais peur de déchaîner un barrage de commentaires acérés lorsqu’il le juge opportun envers des groupes prestigieux, notamment les Beatles ou Led Zeppelin. Néanmoins, le plus souvent, la cible dans sa ligne de mire était son propre groupe, bien qu’il soit leur principal auteur-compositeur.

Même s’il aurait pu être facile pour Townshend de se reposer sur ses lauriers ou de se féliciter, il s’est constamment critiqué au fil des décennies. Bien que ce soit un attribut qui l’a empêché de célébrer ses succès, cela a permis à Townshend de garder les pieds sur terre et de ne pas laisser son ego devenir incontrôlable. De plus, c’est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles il a atteint la grandeur musicale.

Cependant, on ne peut nier que Townshend a franchi la ligne à plusieurs reprises. Qu’il s’agisse de ses commentaires horrifiants (qu’il s’est ensuite rétractés) sur les deux membres du groupe qui ne sont plus parmi nous, Keith Moon et John Entwistle, ou encore de sa relation tendue avec le chanteur du groupe Roger Daltrey. Il est plus que juste de dire que Townshend ne supporte pas volontiers les imbéciles et est plus que disposé à se laisser aller à son propre travail. Il est même allé jusqu’à choisir les chansons des Who qu’il déteste, l’une d’elles en particulier étant un véritable choc.

La chanson en question n’est pas un morceau d’album jetable, mais plutôt l’une des chansons les plus célèbres de The Who, « Pinball Wizard ». Les artistes qui n’aiment pas leurs propres chansons n’ont rien de nouveau. Des exemples célèbres incluent « Heart of Gold » de Neil Young, « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana et « Creep » de Radiohead.

Cependant, l’aversion de Townshend est légèrement différente des autres mentionnées ci-dessus. Les artistes mentionnés précédemment ont tous commencé à détester leurs chansons après qu’elles soient devenues des succès monstres. À leur grande frustration, ces morceaux ont fini par les définir comme un groupe alors qu’ils pensaient que ce n’était pas leur meilleure représentation musicale. On comprend donc pourquoi ils en ont eu assez de leur propre création.

Pourtant, dans le cas de Townshend, il n’a pas aimé « Pinball Wizard » presque instantanément et l’a depuis qualifié de chanson « horrible ». Il a également écrit dans les notes de pochette de l’album, censées donner un aperçu du processus créatif : « Je suis gêné. Cela ressemble à une chanson de Music Hall.

Considérant que Townshend n’a jamais aimé « Pinball Wizard » en premier lieu, il est étrange qu’il ait jamais été sélectionné pour figurer sur un album de The Who. Initialement écrit dans le cadre de l’opéra rock épique de The Who Tommy à partir de 1969, Townshend a admis plus tard qu’il avait écrit la chanson pour impressionner Nik Cohn, qui avait donné au groupe de terribles critiques. En plus d’être un critique musical influent, Cohn était également un amateur de flipper bien connu. Avec cette connaissance à l’esprit, Townshend a dirigé sans vergogne un morceau vers l’écrivain dans le but d’obtenir des critiques favorables.

Le morceau a fait ses débuts en live en 1969 et a été joué à presque tous les concerts des Who depuis, ajoutant probablement à la misère de Townshend. Bien qu’elle s’intègre très bien dans l’opéra, avec Tommy, le personnage principal du film qui est sourd, muet et aveugle, capable de capter les vibrations du flipper, il ne fait aucun doute que l’origine de la chanson vient d’une manière aussi artificielle. lieu.

En décrivant l’écriture de la chanson, Townshend a déclaré : « J’ai réussi. Je me suis dit : « Oh, mon Dieu, c’est horrible, c’est l’écriture la plus maladroite que j’ai jamais écrite. Oh mon Dieu, je suis gêné. Cela ressemble à une chanson de Music Hall. Je l’ai griffonné et tous les couplets avaient la même longueur et il n’y avait pas de huit au milieu. Cela allait être un raté complet, mais j’ai continué.

Il a poursuivi : « J’ai essayé la même guitare baroque simulée au début de « I’m a Boy », puis une guitare flamenco un peu vigoureuse. Je cherchais juste des idées. J’ai créé une démo et je l’ai emmenée en studio, et tout le monde l’a adoré. Damon Lyon-Shaw (l’ingénieur sur Tommy) a dit « Pete, c’est un succès. » Tout le monde était vraiment excité et je me suis soudain demandé : « Ai-je écrit un tube ? C’était simplement parce que la seule personne que nous connaissions qui nous donnerait une bonne critique était un fanatique du flipper.

Sur une note positive, cela a impressionné Cohn et a également été un succès auprès des fans, ce qui en fait l’une des chansons les plus appréciées de The Who. Alors qu’il est généralement conseillé aux artistes d’écrire uniquement pour s’impressionner, l’histoire de Townshend sur l’écriture de « Pinball Wizard » suggère que ce n’est pas la seule approche réussie.

De plus, l’opinion de Townshend sur la piste ne correspond pas à celle de Daltrey. Les deux sont rarement d’accord, et « Pinball Wizard » n’est pas différent. Le leader des Who a dit un jour à propos du morceau : Non coupé: « La production de Kit sur ‘Pinball Wizard’ est absolument formidable. L’ensemble du montage de sons qu’il a obtenu en émulant le flipper est extraordinaire. Je ne pense pas qu’il ait reçu suffisamment de reconnaissance pour son travail dans ce domaine.

Pour Townshend, ce n’est peut-être pas une chanson qui le remplit d’une immense fierté ou qu’il écouterait par choix, mais on ne peut nier que c’est l’un des morceaux de musique les plus importants créés par The Who en tant qu’unité.

