La chanson de Taylor Swift interprétée par un député californien ne parvient pas à censurer la vidéo

Un adjoint du shérif californien a attiré l’attention nationale après qu’une vidéo montre qu’il a joué une chanson de Taylor Swift sur son téléphone dans une tentative infructueuse de déclencher la censure d’une vidéo d’un militant. Au lieu de cela, les images ont été publiées avec succès et sont devenues virales.

Mardi matin à Oakland, en Californie, James Burch et plusieurs militants se sont rendus au palais de justice du comté d’Alameda et ont enregistré une confrontation avec un député, selon le Washington Post. Pendant qu’ils enregistraient, l’adjoint a mis la main dans sa poche pour prendre son téléphone et a commencé à jouer le single « Blank Space » de Taylor Swift en 2014, selon une vidéo YouTube mise en ligne par Anti Police-Terror Project.

La vidéo montre une confrontation entre Burch et l’officier à propos du placement d’une banderole.

Burch a demandé à l’adjoint, « est-ce qu’on organise une soirée dansante en ce moment ? » Le député a dit non et a continué à faire exploser la musique, montre la vidéo.

Interrogé sur la musique, l’adjoint a déclaré: « Vous pouvez enregistrer tout ce que vous voulez, je sais simplement que cela ne peut pas être publié sur YouTube. »

YouTube dispose d’un système de droits d’auteur automatisé, qui détecte et supprime le téléchargement de matériel protégé non autorisé.

Burch et son organisation, l’Anti Police-Terror Project d’Oakland, qui affirme avoir pour objectif de responsabiliser les forces de l’ordre locales, ont publié la vidéo sur Twitter et plus tard sur YouTube. La vidéo a été vue plus de 800 000 fois sur Twitter et plus de 400 000 fois sur YouTube.

L’arrestation de Jason Fletcher :Un policier inculpé d’homicide involontaire dans la fusillade mortelle d’un homme noir chez Walmart

Officier recherché :Un enquêteur de la police de Louisiane voulait inculper un flic après la mort de Ronald Greene

L’organisation est arrivée au palais de justice pour l’audience préalable au procès de Jason Fletcher, un ancien policier de San Leandro, en Californie, qui fait face à une accusation d’homicide volontaire. Fletcher a abattu Steven Taylor moins de 40 secondes après son entrée dans le Walmart où Taylor aurait tenté de partir sans payer, selon la procureure du comté d’Alameda, Nancy E. O’Malley.

Les tentatives de l’adjoint de censurer la publication de la vidéo n’ont pas été approuvées par le bureau du shérif, selon The East Bay Times, qui a identifié l’adjoint dans la vidéo virale comme étant le Sgt. David Shelby.

« L’officier essayait d’être un peu intelligent, et cela s’est en quelque sorte retourné contre lui », a déclaré le Sgt. Ray Kelly, porte-parole du bureau du shérif, a déclaré à The Post. « Au lieu de le censurer, cela l’a rendu viral. »

L’incident fait l’objet d’une enquête par le service des affaires internes du bureau. Kelly a ajouté qu’il n’y a pas de politique contre la musique explosive comme Shelby l’a fait, bien que le bureau du shérif ne tolère pas son comportement.

« Ce n’est pas une bonne idée pour les forces de l’ordre », a déclaré Kelly au journal. Il y a une « leçon sérieuse apprise ici ».

Suivez Gabriela Miranda sur Twitter : @itsgabbymiranda