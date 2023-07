La chanson de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani What Jhumka: Ranveer Singh, Alia Bhatt fera que tout le monde fera un thumka cette saison de mariage

Les créateurs de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani augmentent l’excitation chaque jour qui passe en lançant des teasers, des bandes-annonces et des chansons les uns après les autres. La vedette de Ranveer Singh et Alia Bhatt est prévue pour la sortie du 28 juillet et les fans l’attendent avec impatience. Après que la première chanson Tum Kya Mile soit déjà devenue un hit, une autre chanson ‘What Jhumka’ est sortie. La deuxième chanson de RARKPK est un numéro de danse extravagant et nous a laissé danser sur les rythmes énergiques.

Qu’est-ce que Jhumka est un numéro de fête énergique. La chanson présente Alia Bhatt dans un sari vibrant et Ranveer Singh est vu dans un ensemble de pantalons en denim et de veste. Cette chanson peut être un succès pour les sangeets de mariage indiens. La chanson What Jhumka semble être recréée sur les lignes de Jhoomka Gira Re par Asha Bhosle. Il est fait sur les lignes de crochet similaires du hit classique. La chanson a tout ce que le cinéaste Karan Johar est célèbre pour avoir donné dans une chanson. Un énorme set extravagant, un cadre vibrant, trop de danseurs de fond, des paroles accrocheuses et tout ce qui en fait un hit-parade.

Regardez la chanson de What Jhumka

La dernière chanson de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, What Jhumka, est chantée par Arjit Singh et les voix féminines sont de Jonita Gandhi. La musique a été composée par Pritam. Les paroles du numéro de fête What Jhumka sont écrites par Amitabh Bhattacharya. Les pas de danse ont été chorégraphiés par Ganesh Acharya. La chanson What Jhuka voit également l’équipe de rêve de Dharma Productions composée de Karan Johar, Arjit Singh, Pritam et Amitabh Bhattacharya. Il est présenté par Saregama Music.

En parlant du prochain film le plus attendu Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, c’est un artiste familial. Le film verra une histoire d’amour entre Rocky et Rani (joué par Ranveer Singh et Alia Bhatt) avec une touche différente. La bande-annonce promet une balade amusante et un film léger après une longue période. RARKPK met également en vedette Shabana Azmi, Dharmendra et Jaya Bachchan dans des rôles clés. Réalisé par Karan Johar, le film devrait sortir en salles le 28 juillet 2023.