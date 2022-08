La chanson de retour de Britney Spears “Hold Me Closer” avec Elton John monte au premier rang

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

C’est officiel : le single de retour très attendu de Britney Spears “Hold Me Closer” a déjà atteint la première place des charts du monde entier, quelques heures seulement après sa sortie vendredi.

La princesse de la pop s’est associée à l’icône de la musique Elton John pour remixer sa chanson bien-aimée de 1971 “Tiny Dancer”. Peu de temps après sa sortie officielle vendredi à minuit, la chanson s’est hissée dans les charts iTunes aux États-Unis, ainsi que dans 34 autres pays, dont l’Angleterre.

“Hold Me Closer” combine des éléments de “Tiny Dancer” et “The One” de John, avec un rythme de danse accompagné des voix de John et Spears. C’est aussi notamment la première sortie de la princesse de la pop depuis la fin de ses 13 ans de tutelle, ainsi que sa première nouvelle musique depuis la sortie de son dernier album, “Glory”, en 2016.

Deux jours avant sa sortie, Spears s’est rendue sur Twitter pour partager son enthousiasme pour la sortie prochaine de la chanson.

CONNEXES: BRITNEY SPEARS SORTANT LA PREMIÈRE CHANSON EN SIX ANS AVEC ELTON JOHN

“Okie dokie … ma première chanson en 6 ans”, a-t-elle écrit. “C’est sacrément cool que je chante avec l’un des hommes les plus classiques de notre époque… Elton John !!!! Je suis un peu dépassé… c’est un gros problème pour moi !!! Je médite davantage et j’apprends mon l’espace est précieux et précieux !!!”

La veille, John avait donné aux fans un aperçu de la chanson sur son Instagram. Le message montrait John donnant aux convives français un extrait du nouveau single à La Guérite à Cannes, en France.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le Rocket Man a présenté l’aperçu en disant: “OK, ‘Hold Me Closer.’ Britney Spears, Elton John … c’est parti !” Les fans du restaurant ont ensuite applaudi et applaudi au début de la chanson et la voix de Spears pouvait être entendue de manière audible.

Écoutez “Tiens-moi plus près” ici.