La chanson de Noël FAVORITE des Britanniques révélée – mais où se situe votre classement préféré?

Les 10 meilleures chansons de Noël préférées du pays ont été révélées – mais où se classe la vôtre ?

Fairytale of New York, de The Pogues et Kirsty MacColl, a été nommé la chanson de Noël la plus populaire.

Parmi les autres chansons à figurer dans le top 10, citons Merry Christmas, Baby de Shakin ‘Stevens Crédit : Getty – Contributeur

Une étude portant sur 2 000 adultes a vu le scoop préféré de 1987 recueillir 55% des voix, devant Last Christmas by Wham!

La troisième place est revenue à Driving Home for Christmas de Chris Rea, suivi de près par White Christmas de Bing Crosby.

Michael Bublé a pris la cinquième place avec Ça commence à ressembler beaucoup à Noël.

Cependant, le classique de Noël de Mariah Carey, All I Want for Christmas, n’a pu gérer que la sixième place du top 10, avec 39% des voix.

Il fait froid dehors et même Rudolph le renne au nez rouge.

L’étude a été commandée par Pringles, pour lancer son premier single de Noël, The Pringles Single, avec des voix de Luna Morgenstern et une chorale galloise, pour marquer la collision de Noël et du football en décembre.

L’air pop offre une interprétation du chant de Noël bien connu – Carol of the Bells – avec des paroles synonymes de célébrations festives et de football.

Aisling O’Hara, de Pringles, a déclaré: “Ce n’est pas un hiver ordinaire, car nous vivons deux des plus grands événements festifs en une saison.

“Notre toute première chanson met en lumière ces moments, et nous avons hâte de voir les fans s’amuser avec une synchronisation labiale sur TikTok.”

L’étude a également révélé que parmi ceux qui célèbrent Noël, 30 % ont mentionné chanter des chansons de Noël comme l’une de leurs activités préférées pendant la période des fêtes.

Tandis que 58% aiment simplement écouter des airs de Noël.

Mais il y a une limite avec 37% admettant qu’ils se sentent ennuyés s’ils entendent de la musique festive avant le 1er décembre.

Et 32% admettent qu’ils arrêtent d’écouter les chansons dès que le jour de Noël est passé.

Malgré cela, 14 % de personnes festives les incitent à entrer dans la nouvelle année.