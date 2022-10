La chanson de la légende punk supprimée discrètement par les plateformes de streaming — RT Games & Culture

La chanson de la reine punk Patti Smith “Rock n Roll N **** r” a été discrètement supprimée par les services de diffusion au cours des derniers mois, a remarqué le magazine Rolling Stone.

Le morceau de l’album de 1978 de Patti Smith Group “Easter” a disparu des plateformes telles que Spotify, Apple Music, Tidal et Amazon Music, a rapporté vendredi le point de vente, ajoutant que la date exacte des suppressions était inconnue.

Les services de streaming n’ont fourni aucune raison pour cette décision, Smith, qui a maintenant 75 ans, a refusé de commenter lorsqu’il a été interrogé sur le problème par le magazine.















Cependant, le chanteur avait toujours défendu l’utilisation du mot «N» dans le nom et le refrain de la chanson au cours des quatre dernières décennies. Elle a dit qu’elle voulait redéfinir sa signification et a utilisé le terme pour décrire tout paria qui rejette les normes généralement acceptées – comme elle-même.

“Vous auriez pu appeler Michel-Ange et Léonard de Vinci an **** r – des gens qui ont créé de l’art pour le palais mais ont dû entrer par la porte arrière”, Smith a déclaré à Rolling Stone en 1996.

«Je prenais cette utilisation archaïque du mot n **** r et je la réinventais en quelque sorte. C’était l’idée de prendre un mot qui était spécifique et blessant pour les gens et de l’effacer, de le détruire et de le réinventer pour qu’il ressemble plus à un insigne de courage. Comme les enfants l’ont fait avec le mot punk. Cela faisait partie de la tentative de mon groupe de briser les frontières, d’effacer les étiquettes », elle a expliqué.

La chanson est toujours disponible sur les copies physiques de l’album ‘Easter’, ainsi que pour ceux qui achètent l’album complet en téléchargement, selon le rapport.

“Rock N Roll N **** r” a été repris par un certain nombre d’autres artistes au fil des ans, dont Marilyn Manson, dont la version de la chanson reste toujours sur les services de streaming et sur YouTube.