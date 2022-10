La chanson de Dieu merci Dil De Diya Hai est sortie : le morceau repris de Sidharth Malhotra-Rakul Preet vous fera croire que l’amour est ce dont tout le monde a besoin [Watch Video]

Sidharth Malhotra et Chez Rakul Preet nouvelle chanson nommée Dil De Diya Haï de leur prochain film Thank God est sorti. La chanson est la version remake de la même chanson du film Masti sorti en 2004. La chanson OG a été gravée dans l’esprit du public car elle avait le casting stellaire de Vivek Oberoï, Aftab Shivdasani, Lara Dutta, Ajay Devgn, Genelia D`souza, Eesha Déol et Amrita Rao dans des rôles essentiels et jusqu’à ce jour est joué sur la liste de lecture de tout le monde La version reprise de Dil De Diya Hai a été chantée par le chanteur original Anand Raaj Anand avec Rochak Kohli.

Les paroles ont été écrites par Rashmi Virag et Sameer. Si vous voyez la vidéo de la chanson, vous verrez qu’une belle histoire d’amour est décrite entre Sidharth et Rakul Preet. Le film devrait sortir le 25 octobre dans les salles et les réalisateurs ont sorti la troisième chanson aujourd’hui. Comme on le voit dans la chanson, Sidharth se souvient des moments qu’il avait passés avec sa famille lorsqu’il atterrit aux portes de la mort. Plus tôt, ils avaient libéré Manike et Haniye Ve. Nora Fatehi avait charmé tout le monde avec sa performance stellaire dans Manike et avait conquis tout le monde avec sa performance de danse.

Regardez la chanson suivante des films de Dieu merci Dil De Diya Hai ici.

En parlant de Dil De Diya Hai, la chimie étonnante entre Sidharth Malhotra et Rakul Preet a également reçu de nombreux éloges de la part des fans. En parlant du film Dieu merci, l’acteur joue le rôle d’un homme gourmand. On le voit rencontrer un accident qui le fait atteindre la porte de la mort. Ajay Devgn essaie le personnage de Chitragupta dans le film qui fait comprendre à Sidharth qu’il est dans cette situation à cause de son récit karmique.