La chanson d’anniversaire d’une femme de la Colombie-Britannique pour la reine Elizabeth devient une vidéo commémorative, 4 ans plus tard – Kelowna Capital News

La chanson d’anniversaire d’une femme du Surrey pour la reine Elizabeth II est devenue un requiem avec encore plus de sens, maintenant qu’elle est décédée.

Il y a quatre ans, Donna Hanson a écrit et enregistré “Devoted Heart, A Song for My Queen, Elizabeth” pour célébrer son 92e anniversaire.

La chanson a été envoyée à Sa Majesté par l’intermédiaire du bureau du gouverneur général du Canada, et Hanson a ensuite reçu une note sur du papier à en-tête du palais de Buckingham disant qu’Elizabeth était “profondément émue” et “très touchée par les sentiments chaleureux exprimés” dans sa chanson.

Publiée sur YouTube en 2018, une vidéo présentant un diaporama de photos de la reine est désormais visionnée par un nombre croissant de personnes. “Quand je regarde les analyses, nous avons vu un gros pic au cours des derniers jours”, a déclaré Hanson vendredi (16 septembre).

Donna Hanson en 2018 avec une lettre de la dame d’honneur de la reine, en réponse à une chanson qu’elle a écrite et enregistrée pour l’anniversaire de la reine. (photo envoyée)

Hanson estime que sa chanson est maintenant encore plus pertinente, “parce que les gens disent exactement les mêmes choses à la télévision et à la radio, et les gens expriment ce qui est communiqué dans la chanson”, a-t-elle déclaré.

“J’espère juste que la chanson sortira plus et sera entendue par plus de gens – pas pour moi, mais pour elle.”

Elizabeth est décédée le 8 septembre à 96 ans au château de Balmoral, sa résidence d’été en Écosse. Ses funérailles sont prévues pour le lundi 19 septembre.

Maintenant à la retraite d’un emploi au ministère du Travail, Hanson dit que la reine Elizabeth II a toujours fait partie de sa vie. Ayant grandi à North Delta, “ses beaux portraits ornaient les murs (de l’école) et m’ont donné un sentiment de stabilité, de respect et d’honneur pour mon pays et la relation de mon pays avec l’Angleterre”, a posté Hanson sur YouTube.

En avril 2018, la chanson de Hanson a été enregistrée avec le groupe vocal The Lady Larks au domicile de l’un des chanteurs, sous la direction musicale de Karen Lee-Morlang. “C’est la seule chanson que j’ai écrite”, note Hanson.

Son inspiration est venue en écoutant une chanson de Michael Bublé (“Close Your Eyes”) en se promenant dans Bear Creek Park, non loin de chez elle. “Il y avait des phrases qui parlaient de la force d’une femme”, se souvient Hanson à l’époque, dans la chronique artistique de Melanie Minty.

Vous trouverez ci-dessous les paroles de “Devoted Heart, A Song for My Queen, Elizabeth”:

Tu as honoré les couloirs de ma vie

Depuis le temps où j’étais petit.

Tu as vécu dans mon histoire

Et élevé la norme pour nous tous.

Votre tâche vous a été confiée

Le destin a rendu clair ton destin

Et tu as été vrai inébranlable,

Un chemin que vous n’avez pas choisi d’emprunter.

REFRAIN

La beauté est plus profonde

La grâce vient de l’intérieur

Quand tu fais bien

Avec ce qu’on vous a donné.

Tu l’as fait compter

Depuis le début

Votre joyau est votre cœur dévoué.

Parfois, quand nous ne sommes pas très sûrs

Et notre monde semble si fragile

Ta présence donne de la stabilité

Avec ton sourire chaleureux et familier.

Les bonnes personnes laissent un héritage

Comme la beauté d’une perle.

Tu resteras toujours une perle

Dans la couronne de mon propre monde.

Et nous voulons vous remercier, pour votre cœur dévoué

