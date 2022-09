La chanson Bohemian Rhapsody du Premier ministre canadien Justin Trudeau avant les funérailles de Queen soulève des sourcils | Nouvelles du monde

Le bureau du Premier ministre canadien Justin Trudeau a confirmé que le leader participait à un concert autour d’un piano dans un hôtel de Londres, deux jours avant les funérailles de la reine.

Un clip vidéo faisant le tour des médias sociaux aurait été tourné à l’hôtel Corinthia, près de l’abbaye de Westminster, où la délégation canadienne séjournait avant les funérailles de Sa Majesté lundi.

M Trudeau peut être vu dans un T-shirt, appuyé sur un piano alors que Gregory Charles, un musicien de Montréal, Québec et récipiendaire de l’Ordre du Canada, joue Bohemian Rhapsody.

Le PM chante avec lui : “Easy come, easy go, little high, little low.

“De toute façon le vent souffle, peu m’importe…”

M. Charles est décrit sur son site Internet comme “un artiste aux multiples facettes et prodige du piano qui ne manque jamais une occasion de partager son amour de la musique”.

Il a déclaré au journal canadien The Globe and Mail qu’à propos d’événements officiels liés à la Reine‘s gisant dans l’apparat et les funérailles, leur délégation avait aussi “trouvé des moments de joie et de fête”.

Il a décrit la procédure comme celle des funérailles des Caraïbes, “mélangeant de sombres moments de respect avec ceux célébrant la vie et partageant des histoires” et a déclaré tard samedi soir qu’il s’était assis derrière le piano dans le hall de leur hôtel et “a diverti les gens … y compris le Premier ministre et clients de l’hôtel”.

“Tout le monde a chanté avec moi pendant deux heures”, a-t-il déclaré. “C’était le sentiment, c’était très amusant.”

La reine et M. Trudeau au château de Windsor en mars de cette année. Photo : AP



“Hommage spontané”

Le Toronto Star l’a rapporté comme disant du moment: “Je n’ai pas vu de vidéo, mais j’ai pu, avec un petit groupe de Canadiens, passer quelques minutes splendides avec le PM tard samedi.

“Et il y avait un piano dans le hall et j’ai joué quelques airs britanniques en hommage spontané.”

Plus tôt samedi, M. Trudeau avait présenté au nouveau roi Charles ses condoléances pour la perte de sa mère



Un porte-parole du bureau du Premier ministre a confirmé à Sky News qu'”après le dîner de samedi”, M. Trudeau s’était joint à “un petit rassemblement avec des membres de la délégation canadienne… pour rendre hommage à la vie et au service de Sa Majesté”.

« Gregory Charles, un musicien québécois renommé et récipiendaire de l’Ordre du Canada, a joué du piano dans le hall de l’hôtel, ce qui a amené certains membres de la délégation, dont le premier ministre, à se joindre.

“Au cours des 10 derniers jours, le Premier ministre a pris part à diverses activités pour rendre hommage à la reine.”

Désagréable… ou joyeux ?

Certains utilisateurs de Twitter ont trouvé le moment désagréable, d’autres joyeux.

L’un d’eux a dit : ” Bravo @JustinTrudeau. Tellement fier que tu sois un humain plein de joie et de camaraderie. “

Un autre a déclaré: “Dégoûtant inapproprié.”